Una gata, primer animal contagiado con coronavirus  en el Reino Unido

Una gata se convirtió en el primer animal del Reino Unido en dar positivo para coronavirus. Según el medio británico ‘The Guardian’, el animal, de raza siamés, habría sido contagiado por su dueño, quien se infectó en mayo pasado.



Los resultados fueron confirmados por el laboratorio animal Plant Health la semana del 20 de julio, luego de que la gata hiciera parte de un programa de pruebas en animales de su especie liderado por el Centro de Investigación de Virus de la Universidad de Glasgow.



Meses antes, en mayo, el dueño del animal lo había llevado al veterinario local, donde fue diagnosticado erróneamente con herpes felino, agregó el medio.

De acuerdo con ‘The Guardian’, la gata, de seis años, solo sufrió síntomas leves, como secreción nasal. Junto con su dueño ya se encuentran recuperados.



No es la primera vez en el mundo que un animal doméstico se contagia con el nuevo coronavirus. De hecho, de acuerdo con la cadena estadounidense ‘CNN’, en abril ya se había reportado el caso de dos mininos con el virus en Nueva York.



La veterinaria Christine Middlemiss le dijo a 'The Guardian' que los "animales que han resultado contagiados alrededor del mundo han tenido un periodo de recuperación mucho más rápido que el de los seres humanos".

Mascotas, ¿un foco de infección?

“Solo un puñado de casos se han reportado de animales infectados con coronavirus y no hay evidencia de que puedan transmitirlo a sus dueños”, le dijo Daniella Dos Santos, presidenta de la Asociación Veterinaria Británica, a ‘The Guardian’.



Para evitar cualquier riesgo innecesario, Dos Santos recomendó, esta vez en comunicación con la ‘BBC’, no dejar salir a los gatos de hogares en los que existan sospechas o casos confirmados de coronavirus.



Por otro lado, la Clínica de Mayo aclara en su página web que “se considera poco el riesgo que los animales transmitan el coronavirus a la gente”.



En cambio, si quiere proteger a su mascota del virus, esta institución recomienda evitar el contacto de los perros y gatos con personas o animales externos del hogar.



