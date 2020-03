Coronavirus: los actos de solidaridad más conmovedores de los famosos

EFE

Justin Bieber hizo una donación particular en su momento: aunque no se reveló la cantidad, dio dinero para combatir la epidemia en China cuando el país asiático era el epicentro y aún no había un despliegue tan rotundo por el mundo.



Hoy en día la situación en China parece aplacarse; hay cada día menos contagios y la vida retoma su cauce poco a poco.