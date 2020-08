¿Cómo mantener limpio el carro para no contagiarse de coronavirus?

El nuevo coronavirus tiene una característica que, entre otras cosas, lo ha llevado a casi todos los países: su facilidad de transmisión. Para ralentizar los contagios se implementaron diversas medidas de seguridad como el lavado de manos, el uso de tapabocas y el contacto no directo con otros (el saludo, mientras la normalidad se restaura, no puede ser con la mano y las personas deben tener, al menos, un metro de distancia entre una y otra).



Asimismo, los especialistas han enumerado una serie de protocolos para que la vida en su hogar en tiempos de confinamiento no resulte ser un ‘arma de doble filo’.

Las zonas de la casa y los implementos de uso diario (el celular, las llaves y otros) deben desinfectarse con el mismo rigor con el cual nos lavamos las manos o cubrimos bien nuestro rostro con el tapabocas.



En el caso de los vehículos, conozca algunas recomendaciones para que el virus no ingrese a su carro.

En primera instancia vale resaltar que el virus de la covid-19 puede permanecer sobre los objetos un tiempo prudente después de que la persona infectada depositó las partículas en una superficie sólida. Por ejemplo cuando alguien con coronavirus tose, se tapa con las manos (el virus quedó en sus dedos) y luego toca el manubrio de un auto o el asiento del vehículo.



Las partículas del virus quedarán durante un tiempo en esos sitios y otra persona, no infectada, puede adquirir la enfermedad de esa manera. Según una investigación publicada en ‘The New England Journal of Medicine’ en marzo, y reseñada por ‘National Geographic’, el coronavirus puede quedar en el aire al menos 3 horas, en el cobre –como algunas monedas– poco más de 4 horas, 24 horas en el cartón y entre dos y tres días en el acero y el plástico.



Por ello, si usted va a utilizar su vehículo, lo mejor es desinfectarlo.



Siempre es bueno anticiparse y mantener las medidas estrictas, especialmente si usted trabaja con su carro y recibe personas a diario (como sucede en el caso de los taxis, el transporte público o los vehículos de abastecimiento).

Ventilación del carro

La bióloga Laura Restrepo, en entrevista con ‘Motor’, dio a conocer varias pautas para evitar que el coronavirus ingrese al carro.



Un aspecto importante es mantener el aire acondicionado en buenas condiciones con el fin de recircular el aire del vehículo constantemente. “Es importante que la gente reconozca la importancia de desinfectar los ductos de ventilación para así asegurar la calidad del aire que respiran al interior del vehículo”, aseguró Restrepo quien, también, resaltó la importancia de ciertos aerosoles y productos purificadores de aire. “Hay que recordar que disminuir la saturación de contaminantes y microorganismos en el aire que respiramos, y mantener las superficies limpias nos ayuda a prevenir contagios y la dispersión de la enfermedad”.



“Mientras más medidas de control implementemos menos oportunidad de desarrollo de la enfermedad habrá”, puntualizó en la entrevista.

Recuerde que las superficies más importantes son aquellas con las que el conductor tiene contacto directo: manubrio, palanca, puertas y cinturones. Foto: istock

Líquidos de limpieza

Algo esencial, según Restrepo, es desinfectar partes del vehículo como el manubrio, la palanca de cambios, los cinturones y los asientos antes de ingresar (sus manos también deben desinfectarse). Además de ello, el uso de una bayetilla y un líquido específico de limpieza ayudará para desinfectar tableros de indicadores, partes del radio y otros elementos que, usted como conductor, manipulará constantemente.



“En los espacios muy pequeños como las rejillas de ventilación que acumulan polvo y son difíciles de limpiar, lo ideal es utilizar un pincel seco o copitos de algodón para retirar la suciedad acumulada”, dijo Restrepo en la entrevista.



Édgar Vivo, en un artículo publicado por la revista ‘Neo Motor’, recomienda tener una buena caja de guantes desechables para las labores propias de la conducción del vehículo.

Hay que usarlos “cuando vayamos a abandonar el vehículo para realizar tareas como poner gasolina, sacar dinero del cajero, o realizar la compra, y quitárselos antes de volver a entrar”, afirmó.



Algo en lo que concordaron Vivó y Restrepo (en sus respectivos artículos, por supuesto) es que los tapetes del carro pueden convertirse en una ‘zona de confort’ para el virus, el cual, en un descuido, podría adherirse a los zapatos y, poco a poco –y gracias al impulso de los hábitos humanos; como, por ejemplo, al amarrase los cordones o acomodar las hebillas–, subir hasta su rostro o infectar otras zonas de su hogar.

Mucho cuidado con la parte inferior del vehículo

“Los tapetes de caucho o llamados de invierno deben lavarse con manguera a presión y dejarlos secar al sol el tiempo que sea necesario (…) Los tapetes de tela deben sacudirse con fuerza (use tapabocas), pasarles un cepillo de cerdas suaves para quitar la suciedad incrustada y aspírelos para retirar los restos de suciedad. Si la mugre persiste, frote las alfombrillas con un paño o cepillo húmedo y séquelas al sol”, aseguró Restrepo.



Páginas especializadas en la creación de vehículos, como ‘Toyota’ y ‘Mitsubishi’, coinciden no solo en la existencia de zonas de mayor riesgo en el carro (las manos del conductor siempre estarán en el volante o en la palanca, por ejemplo), sino en otros elementos indispensables de limpieza: las manijas de las puertas, los seguros de los cinturones de seguridad y las llaves (estas últimas, por lo general, estarán casi siempre en cercanías del conductor, por lo tanto, su desinfección es casi que obligatoria).

“El alcohol tiene la ventaja de evaporarse en el aire, no deja olor ni humedad, por lo cual es un gran aliado para desinfectar tu vehículo”, dice la página principal de ‘Mitsubishi’.



Por su parte, ‘Toyota’ dice que “algunos de los productos más recomendables para desinfectar el vehículo del coronavirus son el agua y el jabón, productos con al menos un 70 % de alcohol que están hechos específicamente para la desinfección y sprays purificadores del aire”, entre otros elementos que podría consultar en sitios especializados dependiendo las características del carro.

