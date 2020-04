Así debe asear su casa, carro y mascota para frenar el coronavirus

123rf

Use los productos de limpieza de forma adecuada. Lea con cuidado las instrucciones de uso de los líquidos, consérvelos en su envase original para evitar confusiones, tenga en cuenta el uso de elementos de protección personal y siempre procure que no estén al alcance de los niños.



No ingiera alimentos o bebidas mientras está haciendo aseo y evite fumar. De igual forma, limpie constantemente aquellos dispositivos que utiliza a diario, como celulares, computadores, controles remotos, tablets y teclados. Se recomienda el uso de paños con alcohol para este tipo de superficies.



Asimismo, lave y reemplace con regularidad elementos de tela como fundas de almohadas y colchones y sábanas. No sacuda ninguno de esto elementos antes de lavarlos, pues puede propagar ácaros, virus y alérgenos en el aire. Lo mismo aplica para la ropa.