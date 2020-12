Cómo acompañar en fin de año a quienes perdieron familiares por covid

Queda poco para despedir al 2020, un año atípico marcado por protocolos de bioseguridad y restricciones por causa del nuevo coronavirus. Una pandemia que nos arrebató los abrazos, los encuentros, los viajes, las celebraciones, en algunos casos la salud y en otros, infortunadamente, la vida.



Han sido más de 42.000 familias colombianas las que padecieron la pérdida de un ser querido. Un dolor que se intensificó al no poder verlo por última vez y acompañarlo en su último suspiro o camino al camposanto.



De hecho, de acuerdo con la doctora Ana Carolina Calvo, psicóloga y directora del grupo de apoyo ‘Duelo Contigo’, a raíz del coronavirus, la muerte se volvió más traumática e impactante.



“La pandemia no nos permite lo que se llama la prueba de realidad. La velocidad con la que se presenta todo, el no poder despedirse y hacer un funeral origina que la persona quede con una sensación de incertidumbre frente a la muerte”, asegura la experta.



Por ello, es importante que se aproveche esta época de fin de año para recordar y homenajear a los que ya no están, pero, sobre todo, para expresar sus sentimientos.

Normalizar la tristeza

Lo primero que se debe tener en cuenta es que el sufrimiento por una pérdida es totalmente normal. Éste no puede desaparecer como por arte de magia sólo porque se está acabando el año, todo lo contrario, al ser una época de encuentro el dolor tiende a ser más evidente, pues se toma más consciencia de la ausencia de ese ser querido.



"Es necesario aceptar la situación que estamos viviendo y aceptar los sentimientos variados que estamos experimentando", asegura la psicóloga Murcia. Foto: iStock

Al respecto Calvo explica que esta temporada “se vuelve un choque con la realidad, pues, al hacer planes, nos damos cuenta de que esa persona ya no está. Eso es muy doloroso, por lo que evitar la tristeza no es una opción y quienes lo hacen, generalmente, quedan con un sinsabor muy marcado que les traerá problemas a futuro”.



Por ello recomienda trabajar con ese sentimiento y, a partir de él, hacer rituales para recordar los momentos lindos que compartió con ese amigo, familiar o colega. "Permitirse homenajearlo preparando su comida favorita, haciendo la actividad que más le gustaba o reuniéndose en su honor", agregó.



Lo anterior manteniendo siempre las medidas de autocuidado para evitar los contagios por coronavirus.



No anular las ‘celebraciones’

Es recomendable que no se cierre por completo a las festividades de fin de año. Puede optar por pequeñas reuniones, preferiblemente virtuales o con su núcleo familiar. Una cena o un momento para compartir con otra persona y desahogarse le puede hacer mucho bien.

“Es conveniente generar un entorno de contención amorosa, en el cual podamos sentirnos comprendidos, amados, respetados”, resalta la psicóloga Martha Murcia.



Calvo también destaca que, aunque el cancelar las ‘celebraciones’ es una decisión individual y respetable, es conveniente hacer algo, pues, “de lo contrario, nos va a quedar en la memoria el malestar de estas fechas y no las volvemos a festejar”.



¿Cómo ayudar a una persona en duelo?

Saber qué decir o hacer en momentos difíciles no es sencillo, no todos tienen ese don de pronunciar las palabras correctas en el momento indicado. Es por lo anterior que la mejor forma de ayudar a alguien que ha perdido a un familiar es escuchando sus deseos, respetando sus decisiones y, de ser necesario, guardando silencio.

Valerse de la virtualidad para hacer reuniones y en ellas enfocarse en la construcción del recuerdo. Foto: iStock

En el caso de quiera compartir el fin de año con esa persona que perdió a alguien y brindarle un rato agradable, no dude en invitarlo a su ‘fiesta’, pero tenga en cuenta que la respuesta puede ser negativa. De ser así no insista, pero, si así lo desea, tenga en cuenta estos tips:

Cuéntele qué actividades va a realizar en la reunión. Para Calvo, este paso es fundamental para que sea la persona quien decida si quiere asistir o no y hasta qué punto.

Si una vez en el encuentro nota que su invitado está triste o incómodo, dele espacio para que se retire, escúchelo o, si así lo desea, permítale estar solo , pero siempre muéstrele su solidaridad.

Ofrézcale un momento dentro de su velada para honrar la memoria de quien ya no está: un brindis, una oración, una canción, etc. Pero siempre deje que sea ella o él quien decida si quiere o no aceptar ese espacio.

Evite frases como ‘Feliz Año’ y reemplácelas por mensajes de solidaridad. ‘Estoy contigo’, ‘te acompaño’, ‘sé que pasas por un momento difícil, pero…’ o ‘deseo que tengas el mejor año posible’ son algunas de las sugerencias.

Según Calvo la clave es estar atentos, “saber escuchar qué necesita y qué desea esa persona, pero, sobre todo, no anular la tristeza”.



Por otro lado, si usted perdió a un ser querido y decidió asistir a una reunión de año nuevo, “lo importante es hacer aquello con lo que se sienta cómodo. Es apropiado aceptar la ayuda de amigos y/o familiares”, indica Murcia.

¿Qué hacer si una parte de la familia quiere ‘celebrar’ y otros no?

Como se mencionó anteriormente se debe respetar el dolor y las decisiones del otro, pero cuando se trata de una misma familia lo más aconsejable es dialogar y llegar a acuerdos.



“Tratamos de buscar puntos medios: qué quiere o no hacer el otro, pero el hecho de que tú no quieras hacer nada no quiere decir que yo tenga que dejar de hacerlo. Por ejemplo, se puede hacer una cena sencilla, pero sin música”, señala Calvo.

En fin de año el duelo no es muy distinto a cualquier otra época, lo importante en estas fechas es respetar el deseo del otro, escucharlo y permitirle su espacio. Foto: iStock

Por su parte, Murcia invita a no sentir culpa por lo que se sienta o desee frente a estas fechas.



“Tal vez queramos evitar los sentimientos tristes, o expresarlos plenamente, a lo mejor nos sentimos mal por no estar tan animados para disfrutar o culpables por estar alegres. No importa como sea, debemos aceptarlo. Pero siempre siendo muy respetuosos con nosotros y con las personas que están a nuestro alrededor”, complementa la doctora Murcia.



Así las cosas debemos adaptarnos a las nuevas circunstancias y formas de vivir estas fechas, es un hecho que, muy probablemente, alguien a quien el coronavirus le arrebató un ser querido no tiene el ánimo para vivir el fin de año como de costumbre, pero usted, como su amigo, familiar o colega puede acompañarlo y permitirle sentirse apoyado y, lo más importante, tranquilo.

JESSIKA D. BONILLA

Tendencias EL TIEMPO