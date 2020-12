Cantante asegura que usar tapabocas 'no es de Dios'

El pasado 11 de diciembre los pasajeros del vuelo en el que pretendía viajar el rapero Almighty fueron testigos de un bochornoso incidente. Mientras una azafata le solicitaba que usara correctamente el tapabocas, el artista se negaba, argumentando que estaba tomando agua. Actitud por la que fue expulsado del avión.



Tras el incómodo momento, el cantante subió varias historias en su cuenta de Instagram en las que compartió con sus seguidores el malestar que sentía por lo sucedido, especialmente porque considera que una ley que le impida el flujo del oxígeno no puede "ser de Dios".



"Una ley que me manda a ponerme mascarilla y la mascarilla prohibiendo el flujo de oxígeno por mi cuerpo, eso no puede ser de Dios. Yo no creo que Dios apruebe una ley que impida que fluya el oxígeno por mi cuerpo cuando yo vivo de oxígeno, yo soy un humano que necesita oxígeno para vivir" argumentó Almighy.



Y continúo asegurando que "esa ley de las mascarillas no viene del señor", por lo que además, aconsejó a sus seguidores a tomar agua cada vez que alguien les solicite colocarse el tapabocas, pues para el artista lo más importante es hidratarse y, mejor aún, si es con agua alcalina.



"Así que agarre su botellita de agua, desarrolle una relación con su agua, beba agua todo el tiempo y al que le mande a ponerse la mascarilla usted le dice que usted está bebiendo agua", explicó.



El video de las historias lo dio a conocer la cuenta de Instagram del programa 'El gordo y la Flaca'. Publicación que Marc Anthony aprovechó para manifestar su opinión.



"Cállate (...) Esto no es una comedia, hasta cuándo la ignorancia", escribió el también cantante.



'Si usted apoya eso es de Lucifer'

Recientemente en otras historias de Instagram Almighy explicó que el tapabocas impide la respiración y la fluidez del oxígeno por su cuerpo, por lo que no puede estar de acuerdo con una medida que viola su "derecho de respirar".



"Usted no ha escuchado a los meditadores y eso que dicen lo importante que es respirar hondo, hasta en el yoga es importante respirar hondo. Entonces, con una mascarilla de esas no puedo respirar hondo (...) respiro mi propio oxígeno", comentó.



Razón por la cuál, según el artista, aquellos que obligan a otros a utilizar el tapabocas están siguiendo al diablo.



"Usted es de Lucifer, usted es de satanás si usted apoya eso y le aseguro que, si usted no se convierte en parte de la solución, se va a ir con Lucifer para el infierno si usted no se arrepiente. Usted puede arrepentirse y todo se arregla, el señor se olvida de todas las veces que usted obedeció al diablo mandando a su hermano a ponerse una mascarilla violando su derecho de respirar", enfatizó.



Finalmente invitó a las personas que exigen y promueven el uso del tapabocas a que cambien su mentalidad.



"Van a pagar caro las consecuencias por estar violando derechos humanos de respirar, de hablar, por estar metiéndole químicos al ser humano en contra de su voluntad, imponiendo leyes de gobierno supuestamente legales para matar la raza humana, infectar la raza humana y dañar la raza humana. Así que tú, humano mortal, date cuenta que los que te están pagando para que tú promuevas la mascarilla son esclavos del diablo que quieren matar la raza humana", concluyó.



