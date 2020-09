Bill Gates dice cuándo volverá todo a la normalidad tras la pandemia

Bill gates, fundador de Microsoft dijo en entrevista para 'Fox News Sunday' que cree que Estados Unidos podrá volver a la normalidad entre junio y septiembre del 2021, esto debido a los avances de la vacuna. Además, aseguró que se siente “optimista” y cree que “la pandemia no durará indefinidamente”.



La fundación Bill & Melinda Gates está donando 650 millones de dólares (más de dos billones de pesos) para la lucha contra la covid -19. En la entrevista, el multimillonario comentó que el dinero busca garantizar que los países pobres puedan fabricar vacunas una vez estén aprobadas. Sin embargo, la suma de dinero también apoyaría a países más desarrollados como Estados Unidos.



(Le puede interesar: El 70 % de la población mundial podría contagiarse con coronavirus).

“Estamos ayudando con dinero para investigación y desarrollo para el mejor enfoque en las vacunas, luego nos aseguramos de que una vez esté lista no sea solo para los países ricos”, aseguró.



Gates expresó que se espera que la vacuna llegue a principios del 2021 a Estados Unidos, pues varios funcionarios del gobierno, incluido el doctor Anthony Fauci, miembro del grupo de trabajo sobre el coronavirus en la casa blanca, aseguraron que esa puede ser una fecha tentativa realista.



Si las cosas se dan de esa manera, Gates pronosticó que “para el próximo verano, Estados Unidos comenzará a volver a la normalidad. Y para fin de año, nuestras actividades pueden ser bastante normales, si también estamos ayudando a otros países”. Pues si se acaba con el virus en todo el mundo “se garantiza que la pandemia no regrese a Estados Unidos”.



(Además: 30% de muertes atribuidas al covid habrían sido por otras causas).

El magnate criticó la gestión en Trump en el manejo de la covid-19. Foto: Mehdi Taamallah. AFP

"El final de la epidemia, en el mejor de los casos, es probablemente 2022. Pero durante 2021, las cifras, deberíamos poder reducirlas, si adoptamos el enfoque global. Entonces, ya sabes, gracias a Dios, la tecnología de vacunas está ahí, llegó la financiación, las empresas pusieron a su mejor gente en ello. Por eso soy optimista de que esto no durará indefinidamente ", añadió el empresario.



En cuanto a la seguridad de las vacunas, el fundador de Microsoft manifestó que podría haber tres o cuatro fórmulas seguras y efectivas que obtengan la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Pero también expresó su preocupación porque el país no se ha mostrado interesado en comprar vacunas para distribuir en países pobres.



“Estados Unidos no ha aparecido en este tema de ayudar a comprar la vacuna para estos países en desarrollo. Ahora, ese vehículo no parece que vaya a dar frutos. Entonces tal vez la resolución continua, esperamos tener eso organizado".



(También: Ingleses hacen ‘covid-fiestas’ masivas antes de cierre por rebrote).

El final de la epidemia, en el mejor de los casos, es probablemente 2022 FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con el filántropo, el mayor desafío una vez se aprueben las vacunas, será resolver cómo se distribuirán. En este punto, Gates considera que es clave tener un alto volumen en cantidad de vacunas para no tener que “hacer concesiones terribles”, pues “si se distribuye equitativamente, habrá la mitad de muertes en comparación a si solo se da la vacuna a los ricos”.



En la entrevista Gates criticó la gestión del gobierno Trump durante la pandemia.

“Incluso hoy, la gente no obtiene sus resultados en 24 horas. Es indignante que todavía ocurra eso. Estados Unidos tiene más de estas máquinas, más de esta capacidad que otros países en una gran cantidad. Hicimos un trabajo muy deficiente y eso se puede ver en las cifras”.



(Le puede interesar: Casi 1.000 aislados por sacerdote que pidió a fieles no usar tapabocas).



Por último, el magnate habló sobre la reducción en las tasas de vacunación contra otras enfermedades durante la pandemia en países en desarrollo, pues se registra que ha disminuido en un 14%, lo que significa “borrar 20 años de progreso”. Asimismo, recalcó que por primera vez en muchos años está aumentando la pobreza extrema en el mundo, provocando desmejoras en la educación y la salud mental de la población.



Desde el inicio de la pandemia declarada en marzo del 2020 y hasta el 22 de septiembre se han registrado más de 31 millones de contagios por covid-19 alrededor del mundo. Asimismo, más de 960 mil personas han muerto a causa del virus.



Tendencias EL TIEMPO