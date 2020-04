Barack Obama alertó sobre ‘prepararse para una pandemia’… hace 6 años

La emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus tiene en alerta a todo al mundo y Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia.



Según los últimos datos, recolectados hasta este lunes 20 de abril, el gigante de Norteamérica tiene más de 778.000 casos de contagios y más de 41.000 muertes.

La gestión del presidente Donald Trump, además, ha sido muy criticada: en los primeros meses quiso mostrarse muy confiado, quitándole importancia a la pandemia, pero, finalizando marzo pasado, le tocó ceder. No obstante, en la actualidad, se niega a declarar la cuarentena nacional y sigue hablando, solamente, de “aislamiento social”.

Y hay más: se hizo público un video de Barack Obama, el ex presidente estadounidense, que pareciera meterle más presión a Trump y evidenciaría los errores que se han cometido en el país en cuanto a la salud.



“"Puede ocurrir y probablemente puede que llegue un momento en el que nos tengamos que enfrentar a una enfermedad mortal", dijo Obama. “Para poder lidiar con ella, necesitamos una infraestructura, no solo en nuestro país, en nuestras casas, sino también en todo el mundo, para poder detectarla y aislarla rápidamente”, agregó… ¡hace 6 años!



El ex mandatario dijo estas palabras en el 2014, durante una intervención que realizó pidiendo recursos sanitarios.

“Es una inversión inteligente de hacer, porque nos permitirá ver al eventual virus rápidamente, aislarlo y responder con velocidad”.



Obama era claro en ese momento y pedía seguir investigando, así, “si una nueva cepa aparece, como ocurrió con la gripe española, pero dentro de cinco o 10 años, ya habremos hecho las inversiones correspondientes para controlarla".



"No es solo un seguro, sino el conocimiento de que esto va a pasar, particularmente en un mundo tan globalizado, en el que puedes moverte de una punta a la otra en un solo día", cerraba el carismático político.

Barack Obama Video de Obama alertando sobre prepararse para una pandemia.

¿Lo curioso de la situación? Un año después de esas palabras, en el 2015, se creó la Unidad de Seguridad Sanitaria Global y Biodefensa, de Estados Unidos, “responsable de la preparación para una pandemia, pero Trump la desmanteló”, informó Los Ángeles Times'.



Con Estados Unidos a la cabeza, el mundo ya tiene más de 2,4 millones de infectados por el nuevo coronavirus y más de 169.000 fallecidos.



