Por coronavirus, Danna García denuncia discriminación de sus vecinos

La crisis sanitaria que ha causado el nuevo coronavirus ha ocasionado que millones de personas se hayan contagiado y sufran por los diversos síntomas que genera este virus. Este es el caso de la actriz y modelo colombiana Danna García, quien ha manifestado por medio de sus redes sociales que ha dado positivo dos veces a la prueba de detección de la enfermedad.

El 20 de marzo, la actriz de 'Pasión de gavilanes' anunció que se había contagiado del virus: fue hospitalizada y luego aislada de su familia.



Después de someterse a los tratamientos y acatar las medidas de cuidado, el pasado 18 de abril, se realizó un nuevo examen y nuevamente dio positivo.

“Sí, después de 35 días del primer contagio doy positivo. Sí, hay síntomas. Sí, nadie sabe explicarme con certeza por qué. Lo superaremos, no solo yo, todos. Unidos en esto”, dijo García en su cuenta de Twitter, en ese momento.

Recientemente, la actriz denunció, también en redes, que estaba siendo discriminada y acosada por sus vecinos en el edifico en el que reside. El pasado 26 de abril, la mujer manifestó que se sentía afectada por esta situación.



“En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus”, afirmó García.

En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas.

En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus. #NosRecuperaremos #SubirLasDefensas — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 24, 2020

La colombiana contó que sus vecinos le habían dicho que no podía usar el ascensor de las instalaciones, debido a que ella los podría contagiar.



La situación la dio a conocer García después de tener que salir de su apartamento para realizarse una nueva prueba del coronavirus.



“El día 26 me hice otra prueba de coronavirus. La entregan en unos días. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera. Ufff, sin palabras”, manifestó García en su cuenta de Twitter.

#LoQueMeInspira Que te inspira a ti? Hacemos el reto de compartir fotos? Se me ocurren un par de cosas más !! Cual es la tuya? #fotos 😚 pic.twitter.com/EK021Xt4kx — Danna Garcia (@DannaGarcia) April 27, 2020

La colombiana se ha mantenido muy activa en sus redes sociales informándole a sus seguidores cómo vive su aislamiento.



“¿No les pasa que desde que estamos encerrados, como que hablamos solos en voz alta?”, manifestó.



La actriz afirmó que esperará los resultados de esta prueba, que serían entregados aproximadamente en una semana. Por lo tanto, la mujer se comunica con su familia por medio de fotografías, audios y videos, mientras permanece asilada.



La colombiana es recordada por participar en diferentes producciones como 'Pasión de gavilanes', 'Bella calamidades', 'Lo que callamos las mujeres' y en producciones mexicanas como 'Por amar sin ley' y 'El señor de los cielos'.



