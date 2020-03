CoronApp: ¿Cuáles son las críticas frente a la 'app' del coronavirus?

El presidente Iván Duque anunció el 10 de marzo el lanzamiento de ‘CoronApp-Colombia’, una aplicación disponible para celulares y tabletas con sistemas Android y IOS. La plataforma le sirve para estar al tanto de los riesgos a los que se expone el ciudadano con el COVID-19.



También, se puede recibir la información de última hora que se registre en el país en cuanto a este tema.

La iniciativa ha promovido comentarios a favor y en contra. Algunos se quejan por medio de Twitter aduciendo a que la aplicación no se encuentra fácilmente para descargar; otros se refieren a que al descargarla no es posible registrarse y este es un paso imprescindible para utilizarla.

Excelente apuesta de @INSColombia y para enfrentar #COVID19#CoronAppColombia permite:



- consultar situación

- consultar sobre síntomas

- recibir instrucciones específicas



Esto ayudará a canalizar más eficientemente demanda hospitalaria#telemedicina pic.twitter.com/cUzIggfgZ8 — Zulma Cucunubá (@ZulmaCucunuba) March 8, 2020

La App CoronApp colombia no funciona. Impisible registrarse. — Ivan Medina.C. (@EIMC13) March 13, 2020

Las app del gobierno de Colombia #coronApp para seguimiento del #Coronavirus no está en la PlayStore de Android hoy? — Jada (@duarte_jairo) March 11, 2020

No es posible registrarse en la app coronapp-colombia es absurdo que promuevan una aplicación que no sirve ni siquiera para registrarse. — Juan Carlos Román (@juancaromann) March 9, 2020

Otras personas han dejado sus comentarios en la reseña de PlayStore:



Jorge Corona: “No funciona. Después de registrar los datos solicitados y al intentar ingresar nuevamente con el correo y la contraseña, no es posible (…) es una lástima que saquen una app que no funciona y sin hacer sus respectivas pruebas antes de subirla a PlayStore”, comentó el usuario.



Juan David Riveros: “Da información conceptual pero no me parece que de información relevante respecto al país de forma fácil. Debería tener un mapa con el número de casos por municipio”.



Katherine Millán: “Me registro y al momento de ingresar genera un error de conectividad, pensé que era por la conexión a internet, pero al parecer es un problema de la plataforma”.



Otros usuarios como Jorge Giraldo aseguran que, aunque la app no está funcionando al 100 % porque tiene errores, “es una excelente herramienta para poder identificar en qué lugar estuvo una persona infectada”.

La aplicación cuenta con una calificación de 1,7 estrellas con 1.525 votos y se registran más de 100 mil descargas.



La plataforma cuenta con el respaldo de compañías telefónicas con el fin de promoverla mediante mensajes de texto y, así, lograr su descarga inmediata, la cual no afectará el plan de datos de los usuarios.



Hasta el momento no se conoce ningún pronunciamiento oficial por parte del gobierno respecto a los comentarios.



Además de la CoronApp, el Gobierno ha habilitado la línea nacional 01 8000 955 590 y en Bogotá 330 50 41 para consultar dudas respecto al virus.

