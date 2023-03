Los duques de Sussex, Harry y Meghan, habrían creado una lista de condiciones dirigida a la Casa Real de Windsor para estar presentes en la coronación del Rey Carlos III.

A pesar de los diferentes enfrentamientos con la Familia Real Británica, Harry, el duque de Sussex recibió una correspondencia por correo electrónico de la oficina de “su majestad” con respecto a la coronación.

“No revelaremos una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán en este momento”, anunciaron hace unas semanas el príncipe Harry y Meghan Markle a través de su portavoz oficial.

Rey Carlos III, será coronado el 6 de mayo. Foto: EFE

Dicho lo anterior, los duques de Sussex dejaban claro que aún no tenían tomada la decisión de asistir a la coronación debido a los inconvenientes que han tenido con el resto de la Familia Real.



Sin embargo, según el diario británico ‘Ok’, la pareja ha puesto una serie de condiciones para estar presentes.

Luego de la muerte de su madre Isabel II en septiembre de 2022, Carlos III será coronado como Rey de Gran Bretaña a poco menos de dos meses.



Como es tradición, toda la familia real está invitada a la ceremonia, que será en la Abadía de Westminster el próximo 6 de mayo.

Las condiciones que Harry y Meghan habrían puesto

De acuerdo con las revelaciones hechas por el diario británico mencionado, la pareja habría solicitado que sus hijos, Archie de tres años y Lilibet de un año, sean incluidos en el protocolo de la celebración.

Esto porque los hijos del príncipe William y Kate, George, Charlotte y Luis, tendrán un papel protagónico al participar en la procesión de vuelta al Palacio de Buckingham desde la Abadía de Westminster en carruaje, luego de que su abuelo sea coronado.



Otras de las condiciones que habrían pedido los duques es la de poder saludar desde el balcón de Buckingham al finalizar la ceremonia junto a toda la familia.

La relación entre Harry y Meghan ha sido conflictiva con la familia Real desde su salida en 2020. Foto: Instagram: @theroyalfamily

También dice el tabloide que querrían estar dentro de la fotografía familiar que se realiza durante el saludo posterior al evento en el balcón, aunque la disposición actual señala que solo los miembros de la realeza que ejercen pueden hacerlo.



Dicho lo anterior, Harry y Meghan estarían solicitando una condición de equidad respecto a los príncipes de Gales y otros miembros de la familia, a pesar de haber abandonado la Casa Real en 2020.

Toda la familia será parte de la comitiva que acompañará a Carlos III y a la reina Camila, antes, durante y después de la ceremonia. Sin embargo, los documentos oficiales no incluyen a Harry y a Meghan, razón por la cual ellos habrían solicitado dichas condiciones.

De acuerdo a lo expresado por el diario británico, se dice que desde el Palacio están tratando de concluir las negociaciones lo más rápido posible, ya que no pueden demorar la respuesta mucho más para evitar que se cree un caos protocolario.



Finalmente, según medios británicos, si la Familia Real no acepta las condiciones, Meghan y Harry no asistirían a la ceremonia y romperían definitivamente sus relaciones con los Windsor.

