El músico Cormac Roth, hijo del reconocido actor británico Tim Roth, falleció a los 25 años como consecuencia del cáncer de células germinales que padecía, informó este lunes la familia a través de un comunicado difundido al medio especializado Variety.



"El domingo 16 de octubre perdimos a nuestro hermoso hijo Cormac después de una valiente batalla contra el cáncer", reza el texto publicado por la familia, que añadió que el joven "luchó durante el último año", manteniendo hasta el final su "malvado ingenio y sentido del humor".



La carrera de Cormac Roth, graduado en Bennington College (Reino Unido), comenzaba a abrirse paso en sus facetas como guitarrista, compositor y productor musical.

Residente en Los Ángeles (Estados Unidos), lanzó un álbum titulado 'Python' en 2018 y también colaboró con la música de la película 'New Order' (2020), de Michel Franco, entre otros proyectos.

Hace apenas un año, el 3 de noviembre de 2021 concretamente, el hijo pequeño de Tim Roth comunicó a través de su cuenta de Instagram que le habían diagnosticado cáncer de células germinales en estadio 3. "Se llama coriocarcinoma, es raro, y se las ha arreglado para ir muchos pasos por delante de mí sin importar lo que le eche. Me ha quitado la mitad del sentido del oído, 60 libras de peso, mi confianza y continuará su camino asesino hasta que pueda lograr detenerlo de alguna manera", relataba entonces Cormac Roth.



La quimioterapia, diversas cirugías y transfusiones debilitaron mucho en los últimos meses al joven que, con una publicación en la misma red social, instaba el pasado 16 de agosto a sus seguidores a que se aseguraran de hacer las cosas que amaban porque "no siempre puedes elegir tu destino y no siempre puedes elegir tu futuro".

Tim Roth, su esposa, Nikki Butler, y su otro hijo, Hunter Roth, concluyeron el comunicado del fallecimiento expresando que, cuando piensan en Cormac, "el dolor llega en oleadas" por "ese hermoso niño que a lo largo de los 25 años y 10 meses fue incontenible, alegre, salvaje y maravilloso".



EFE