Una nueva denuncia por cobros desmedidos en Cartagena se presenta. Esta vez la víctima de los abusos fue un creador de contenido coreano, quien publicó su descontento con las altísimas tarifas que le tocó pagar mientras estaba en las playas de la ciudad.

Zion Hwang, amigo de Yeferson Cossio, contó en un video publicado en su canal de YouTube todo lo que le pasó mientras estaba de turismo en Cartagena.

Según relató en el metraje, al extranjero le ofrecieron un masaje, y aunque se negó en distintas ocasiones, varias mujeres lo convencieron diciendo que se trataba de una prueba “gratis”.



Sin embargo, luego de completar el servicio, la masajista le cobró 600.000 pesos colombianos.



“Empezó a aplicarme crema muy rápido, muy rápido. Después llegó otra señora para hacerme masajes y yo me negaba pero ella seguía. Pasaron dos minutos, les di las gracias y me dicen ‘chino masajes y bloqueador valen 600 mil pesos’”, contó.

El coreano se indignó ante la situación, pero decidió negociar con las mujeres: “Peleamos 10 minutos y decidimos que eran 300 mil pesos y aun así era muy costoso. Entonces les dije que por una agua de coco les pagaba $150 mil y así aceptaron”.



Además, Hwang confesó que esta no era la única vez que le había sucedido. De hecho, el hombre relató que en otra ocasión le cobraron 100.000 pesos por probar unas ostras.



“Otro día que estaba descansando en una silla playera y llegó una señora vendiendo ostras, a mí me gustan mucho las otras, y me dijo ‘hey chino prueba esta, es muy buena, es gratis, pruébala, pruébala, y le digo ¿en serio, es gratis? Y ella, sí, sí. Cuando termino de comer, le doy las gracias y me dice ¿cómo así? Son 100 mil pesos. Y yo ¿cómo?”.

El joven finalizó asegurando que sus rasgos lo vuelven un blanco para los estafadores de la ciudad.



“Cartagena no es mi ciudad, como ven que tengo los ojos rasgados se quieren aprovechar de mí”, dijo.



De acuerdo al informe de ‘Caracol Noticias’, las autoridades dicen que el extranjero no reportó el abuso a la Policía, por lo que, posiblemente, haya hecho la denuncia solo en redes sociales.



Los trabajadores de la playa, por su parte, expresaron su indignación y rechazan el hecho. Además, alegan que este tipo de actos los perjudica a todos.

