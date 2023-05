Aprender un nuevo idioma puede ser un desafío emocionante, pero también un camino lleno de obstáculos. Cada uno tiene sus propias peculiaridades y dificultades, y algunos son conocidos por ser más tardados de dominar que otros.



Uno de los idiomas que se considera especialmente complicado de aprender es el coreano. Conozca cuáles son los retos a los que se enfrentan los estudiantes de este idioma.



La gramática coreana posiblemente sea la más complicada en comparación con otros idiomas, requiriendo un gran compromiso de tiempo y esfuerzo para dominarla, según la plataforma para encontrar academias de idiomas 'Course Finder'.



Por otro lado, el japonés destaca por ser uno de los idiomas más rápidos del mundo, mientras que aprender los tonos del chino también representa un desafío. Estos tres idiomas son especialmente difíciles para los hispanohablantes.



El coreano, con su complejidad lingüística y cultural, ha sido motivo de frustración para muchos estudiantes de niveles intermedios y avanzados que buscan ir más allá del uso cotidiano y acreditar sus conocimientos a través del examen oficial TOPIK (Test of Proficiency in Korean).



El idioma coreano es reconocido como uno de los más complejos y desafiantes. Según el Servicio de Cultura e Información de Corea del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, estas son algunas de las razones que lo justifican:

Pronunciación

Las vocales y consonantes del coreano tienen sonidos completamente diferentes a los del español, lo que puede generar confusión al intentar pronunciar palabras correctamente, incluso cuando parecen similares a los oídos hispanohablantes.

Vocabulario

El vocabulario coreano es amplio y variado, con más de un millón de palabras en algunos diccionarios. Memorizarlo todo puede resultar complicado, ya que hay palabras sin traducción literal en español o inglés, con significados más profundos y específicos.

Gramática

Hay estructuras gramaticales que no se pueden traducir o entender a través del idioma nativo, ya que son demasiado específicas para situaciones o personas particulares. Esto puede llevar a confusión y malentendidos.

Las estructuras gramaticales se refieren a los patrones y reglas que rigen la organización y combinación de palabras en un idioma específico. Foto: iStock

Libros de texto

Estos no siempre reflejan la realidad del lenguaje coreano hablado en la vida cotidiana. Al igual que en otros idiomas, los hablantes nativos utilizan modismos, cometen errores y cambian el vocabulario constantemente. Esto puede crear discrepancias entre lo aprendido en los libros y la práctica real.

Niveles de formalidad en coreano

Existen hasta siete niveles diferentes de formalidad, y es necesario tener en cuenta al menos tres para comunicarse adecuadamente y mostrar respeto a las personas mayores.

(Le puede interesar: Conozca algunas características del lenguaje textual).

Connotación cultural

En casos es difícil comprender ciertas palabras, expresiones y estructuras gramaticales sin un entendimiento más profundo de la cultura coreana. La importancia de poner al otro antes que a uno mismo es ejemplo de cómo la cultura puede influir.

Aunque los principios de su cultura sean estrictos, en la modernidad Corea sigue siendo diversa y en constante evolución. Foto: iStock

Alfabeto

Conocido como 'Hangul', también puede ser un desafío para los estudiantes. Fue creado en el siglo XV por el rey Sejong el Grande para facilitar la lectura y escritura para los plebeyos.



La 'Biblioteca pública del Condado de Pima Tucson' explica que a diferencia de otros idiomas que utilizan miles de caracteres, el 'Hangul' consta solo de 24 caracteres fonéticos. Las consonantes están basadas en la forma en que la boca las pronuncia, y las vocales se componen de tres formas en diferentes arreglos.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

