BTS, el popular grupo surcoreano de música k-pop, ha ganado fama y seguidores en todo el mundo. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado cómo se llama en coreano y cuál es su significado? Conozca aquí el origen y la evolución del nombre de este emblemático grupo de pop coreano.



(Siga leyendo: Suga de BTS reveló que colaboró con el recién fallecido Ryuichi Sakamoto).

El nombre del grupo, BTS, es un acrónimo de 방탄소년단 (Bangtan Sonyeondan) en coreano. Esta traducción literalmente significa 'boy scouts a prueba de balas'.



Según el blog de novedades de Disney, en sus primeros años, el nombre reflejaba la idea de ser resistentes a los estereotipos, críticas y expectativas que afectan a los jóvenes, y así poder preservar sus valores e ideales. Representaba la determinación del grupo para superar las adversidades y proteger su identidad en un mundo lleno de desafíos.

Sin embargo, en 2019, BTS sorprendió a sus fans al cambiar el significado de su nombre a 'Beyond the Scene' o 'Más allá de la escena' en español.



Esta transformación simbolizó el deseo del grupo de trascender los límites de la música y expandirse hacia otros campos creativos. Con esta nueva interpretación, BTS buscaba promover el amor propio y la libertad.



(Le puede interesar: Jimin, de BTS, estuvo en ‘The Tonight Show’ con Jimmy Fallon).



De acuerdo con 'Amazign talker' una academia de idiomas online, el nombre coreano de BTS se escribe en Hangul, el sistema de escritura coreano y cada símbolo representa un sonido específico. Para escribir BTS en coreano, se utilizan las siguientes letras:



- 방 (Bang): se escribe con los símbolos "ㅂ" y "ㅏ" y se pronuncia como "b" en español.



- 탄 (Tan): se escribe con los símbolos "ㅌ" y "ㅏ" y se pronuncia como "t" en español.



- 소 (So): se escribe con los símbolos "ㅅ" y "ㅗ" y se pronuncia como "s" en español.



- 년 (Nyeon): se escribe con los símbolos "ㄴ" y "ㅕ" y se pronuncia como "n-ye" en español.



- 단 (Dan): se escribe con los símbolos "ㄷ" y "ㅏ" y se pronuncia como "d" en español.



(Lea también: J-Hope, de BTS, lanzará un sencillo antes de comenzar su servicio militar).



A lo largo de los años, BTS ha logrado un enorme éxito y ha dejado huella en la industria musical. En 2020 y 2021, alcanzaron el primer puesto en la lista 'Global Recording Artist' y se convirtieron en el primer grupo musical surcoreano en lograrlo.



Además, sus álbumes han sido reconocidos como algunos de los más vendidos en todo el mundo, y su música ha conquistado audiencias de diversas culturas y países.

Video: BTS, megaestrellas del K-Pop, anuncia separación temporal: se tomará un descanso

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así fue como BTS y el Army impulsaron el aprendizaje del coreano en Duolingo.

¿Por qué los surcoreanos serán más jóvenes desde el 2023?

BTS: ¿cuándo se estrena la serie que V grabó en México?