Con aproximadamente 80 millones de personas que lo hablan, el coreano es un idioma importante con su propio sistema de escritura y características lingüísticas distintivas.



Este idioma, que tiene hablantes en todo el mundo, es el oficial de Corea del Norte, Corea del Sur y la prefectura autónoma coreana de Yanbian en China.



De acuerdo con el portal de ‘Babilon Language Coaching’, una academia mexicana de aprendizaje de idiomas, existen diferentes términos que son utilizados para referirse al idioma oficial del país.



En Corea del Sur se le conoce comúnmente como 'Hangugeo' (한국어) o 'Hangugmal' (한국말). En cambio, en Corea del Norte, se prefiere la denominación 'Chosŏnmal' (조선말) o 'Urimal' (우리말).



El origen y la afiliación de la lengua coreana han sido objeto de diversas teorías debido a su contacto con el chino y el japonés, explica el portal de ‘Esmedo’, un prestador de servicios web de idiomas.



Explica que el coreano antiguo se dividía en los dialectos ‘Puyo’ y ‘Han’, y tras la unificación de Corea en el siglo VII d.C., el dialecto ‘Han’ se convirtió en dominante y se difundió por toda la península.

A pesar de estas divisiones, los numerosos dialectos regionales son mutuamente inteligibles. Foto: iStock

En la actualidad existen dos variedades estándar de coreano moderno: el de Corea del Sur, basado en el dialecto de Seúl, y el de Corea del Norte, basado en el dialecto de P’yŏngyang.



Aunque cada una desarrolló su propio estándar nacional y política lingüística, la página explica que el coreano moderno se utiliza en todas las esferas públicas y privadas en ambos países. A pesar de estas divisiones, los numerosos dialectos regionales son mutuamente inteligibles.



Según ‘Go Go Hanguk’, una empresa asesora de educación en Corea, a diferencia de otras lenguas asiáticas como el chino o el japonés, no se utilizan ideogramas en su sistema de escritura. En su lugar, se emplea un alfabeto fonético llamado 'Hangul'.



Fue creado en el siglo XV por el rey Sejong el Grande, cuarto monarca de la dinastía Joseon, con el objetivo de alfabetizar a la población.



Está compuesto por 19 consonantes (14 consonantes simples y cinco consonantes dobles) y 21 vocales (seis vocales simples, cuatro vocales iotizadas y 11 diptongos), que se combinan entre sí para formar sílabas.



A diferencia de otros alfabetos, sus símbolos, conocidos como 'jamo', no se escriben de forma lineal para formar una palabra, sino que se agrupan en sílabas. Por ejemplo, la palabra 'hangul' no se escribe como ㅎㅏㄴㄱㅡㄹ, sino que se agrupa así: 한글 (han-gul).

