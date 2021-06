Los ‘looks’ más curiosos de los futbolistas de la Copa América

Desde que inició la Copa América, millones de hinchas siguen cada partido, ya sea para apoyar a su selección o para estar al tanto de los avances de la competencia.



En la actualidad, el humor y los memes sobre el estilo de algunos jugadores suele ser común. Además, mediante los chistes se intenta buscar ‘la razón’ de sus cortes de cabello, pues, en ocasiones, suelen ser un poco estrambóticos.



Le mostramos algunos de los jugadores con los estilos más peculiares de la Copa América 2021.

Richarlison de Andrade

Richarlison es un jugador brasileño, de 24 años, a quien se le compara con el ‘influencer’ colombiano ‘la Liendra’, pues, según varios aficionados, poseen rasgos físicos similares.



El futbolista tiene el cabello tinturado de color rubio, muy similar al tono de ‘la Liendra’, razón por la cual los memes no se han hecho esperar.

Como así que la liendra juega futbol 🤔🤔 pic.twitter.com/NlHdN7k6HO — Ivonne Gonzalez (@IvonneGonzalez7) June 24, 2021

De hecho, James Rodrigues y Yerry Mina, compañeros de Richarlison en el Everton, de Inglaterra, también han bromeado con su apariencia.



En una entrevista que publicó el club inglés, en febrero de este año, ambos respondieron a la pregunta de un seguidor que cuestionaba si alguna vez le habían comentado a Richarlison sobre el parecido con un ‘influencer’ colombiano.



En respuesta, Mina dijo en broma: “son hermanitos, yo creo que de la misma mamá”.

‘La liendra’, en una ocasión, publicó unas capturas de pantalla con unos mensajes que compartió con el brasileño. Aseguró que está al tanto de las comparaciones y también mostró un chat en el que le decía que lo visitará en compañía de Mina y de James.

Pedro Gallese

Gallese es el portero de la selección peruana. Su estilo ha sido llamativo desde hace varios años, pues siempre lleva un corte de cabello singular. Utiliza unas rastas que ha lucido de distintas formas, incluso en 2016 lo comparaban con el cabello del cantante ‘The Weeknd’.



Hace pocos días se viralizó un video en el que se ve su faceta como ‘estilista’, pues está cortando el cabello de uno de sus compañeros.

¡Gallese Barbershop!

El portero de la Selección Peruana y su nueva faceta en el equipo. pic.twitter.com/4cBQBRtyrf — ESPN Perú (@ESPNPeru) June 22, 2021

El portero, de 31 años, se ha destacado desde que defiende el arco de ‘los Incas’. De hecho, el último partido contra la Selección de Ecuador tuvo unas brillantes atajadas.



#CopaAmérica 🏆



Pervis Estupiñán 🇪🇨 probó de tiro libre, pero Pedro Gallese 🇵🇪 estaba bien ubicado



🇪🇨 Ecuador 🆚 Perú 🇵🇪#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/RjZSnkOysa — Copa América (@CopaAmerica) June 23, 2021

En el encuentro contra Colombia también se lució y tapó varios disparos al arco.

Michael Estrada

Estrada es un ecuatoriano, de 25 años, que se destaca por su inusual corte de cabello: Está rapado en una buena parte de su cabeza, pero tiene la otra mitad con el cabello largo, razón por la que se han creado todo tipo de memes.



¿SABIAS QUE?: El peinado del futbolista "Michael Estrada" es un homenaje hacia la Bombonera, es por eso que le falta la mitad. pic.twitter.com/n1ryNIgOcK — Fran (@frabigol) March 17, 2021

Algunos internautas han dicho que “si hoy remontamos me hago el peinado de Michael Estrada, ya dije”, otros comentan que “se hizo un paraguas en el cabello”.



En la actualidad es delantero del Deportivo Toluca, de México.

Arturo Vidal

Vidal es un chileno, de 34 años, quien es reconocido por lucir una cresta desde hace varios años. Su peinado ya se puede considerar como una ‘marca’. Varios cibernautas aseguran que, debido a su corte de cabello, lo reconocen fácilmente en la cancha.



Vidal declaró, en junio de 2020, al ‘Periódico de Catalunya’ que “a los 19 años me dejé la cresta. Estaba con Chile en un Sudamericano y vi un partido de la Selección alemana. Me fijé en el lateral izquierdo (Christian Ziege). Le vi la cara, la cresta, la agresividad, y vi que los rivales le tenían más miedo de lo normal. Se me ocurrió esta idea y agregué algo más a mi juego”.



Facebook Twitter Linkedin

Su cresta es como un símbolo. Foto: Bundesliga

Hace unos días el chileno publicó una imagen en burla a James Rodríguez. Allí se veía a un joven, muy similar al deportista, capturado por la Policía de Colombia.



Vidal puso el mensaje “En las buenas y en las malas, parcero”.



Y así le respondió Arturo Vidal... 😅 pic.twitter.com/LQDdQnu75Y — Goal en español (@Goal_en_espanol) June 24, 2021

La fotografía fue una respuesta con ‘la misma moneda’ a James, pues publicó una foto de otro hombre con una cresta muy similar a la de Vidal.



El hecho ha sido motivo de burlas por parte de los seguidores de ambos futbolistas. Esto, además, reafirma la buena relación que tienen los jugadores.

Duván Zapata

El colombiano tiene un peinado llamativo, pues divide su cabello en varias rastas que, actualmente, tiene teñidas con un color rubio en las puntas.



El delantero se ha llevado elogios por su actuación en la cancha con el Atalanta, de Italia, aunque ha tenido una discreta participación en esta edición de la Copa América.



En cuanto a su ‘look’, los hinchas aseguran que es un peinado que lo representa desde que se dejó crecer el cabello.



Para una entrevista con ‘La Interna’, un programa de la Federación Colombiana de Fútbol, contó que su peinado se lo hizo para darle confianza a su hijo menor.

📹 #LaInterna T01E10



Duván Zapata, ¿El "Toro"?



La vida personal del goleador, su familia y sus gustos 😎🎬 pic.twitter.com/LJ5moIK5Bb — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) May 24, 2021

“Decidimos, junto con mi esposa, dejarle crecer el pelo a mi hijo menor, Dayton. Al inicio no le gustaba, decía que en el colegio todos lo miraban y le querían tocar el cabello (...) Ahora le gusta”, indicó.

Alfredo Morelos

El delantero, de 25 años, sorprendió a los hinchas con su nuevo ‘look’, muy parecido al del ecuatoriano Michael Estrada.



Por estos días se han viralizado imágenes del jugador en los partidos de la Copa.



Severo peinado el de Alfredo Morelos jajaj pic.twitter.com/RxtLJ63iHj — Kamoo (@KamooGG) October 10, 2020

Los internautas han tomado el singular peinado como objeto de chistes mientras aprovechan para alentar a la Selección Colombia.



En la actualidad juega en el Rangers, de Escocia, club con el cual se consagró campeón de la liga local.

