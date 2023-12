'No sean incautos': Cony Camelo sobre supuestos contratos con Ministerio de la Igualdad

Constanza Eugenia Camelo Romero, conocida como 'Cony' Camelo, es una actriz, cantante y presentadora colombiana recordada por su papel en producciones como 'Los Reyes', 'La Niña', 'Lalas Spa', entre otras.



La bogotana se convirtió en tendencia en la tarde de este sábado 9 de diciembre, luego de que varias páginas en redes sociales la relacionaran con un millonario contrato con el Ministerio de la Igualdad del gobierno de Gustavo Petro.



Según algunos perfiles de X, la actriz habría recibido una gran suma de dinero para desempeñar un rol en esta entidad.



"Atención, destaparán contratos millonarios de Cony Camelo con el Ministerio de la Igualdad de Gustavo Petro", dijo uno de los medios; "Cony Camelo dice que no está arrepentida de votar por Petro porque ahora tiene millonarios contratos", añadió otra de las cuentas.



Estos trinos fueron acompañados de imágenes de la actriz y de logos de varios medios de comunicación, lo que hizo que la noticia falsa se convirtiera en tendencia rápidamente en las redes sociales.



Por lo anterior, Cony Camelo tuvo que salir a aclarar la situación y desmentir los supuestos contratos: "Hago este video para desmentir una información falsa que anda rondando por Twitter, que dice que tengo contratos millonarios con el Gobierno, esto es falso".



Se que no es delito trabajar con el estado pero es mentira que yo tenga contratos con el mismo.

La manera insidiosa en la que estas 3 cuentas sacan la noticia falsa solo busca hacer daño.



No sean incautos.

No patrocinen esta violencia de la desinformación. pic.twitter.com/UpzubLEuxm — Cony Camelo (@conycamelo) December 10, 2023

La actriz añadió que no tiene contratos millonarios "ni de 100 mil pesos, ni de 200 pesos, jamás he recibido dinero por tuitear, por postear, por trinar, por nada, no lo recibiría tampoco".



Sobre las cuentas que hicieron los posteos, Camelo aseguró que estos ya habían sido borrados, pero que'el daño "ya estaba hecho, miles de retuits, miles de insultos y amenazas".



Para finalizar hizo un llamado a sus seguidores diciendo: "No sean incautos, no caigan, no sigan estas cuentas mentirosas que lo único que quieren es desprestigiarlo a uno y de pronto intentar que uno se calle, cosa que no va a pasar".

