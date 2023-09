Aída Victoria Merlano es una influencer colombiana que se hizo conocida después de que se viralizara un clip en el que ayuda a su madre, la excongresista Aída Merlano, a escapar de la justicia saltando acrobáticamente por la ventana de un consultorio odontológico.



Cabe recordar que Aída, madre, fue condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas. También que fue recapturada en Maracaibo, Venezuela, 2020, y que a principios de este año fue extraditada de vuelta a Colombia.

Pues bien, desde la mediática historia de la fuga de su madre, Aída Victoria se hizo muy conocida en redes, especialmente por su atractivo aspecto físico y su contenido humorístico y motivacional. Hoy cuenta con casi cinco millones de seguidores en Instagram.

El 19 de septiembre, otro influencer colombiano, Camilo Pulgarín, lanzó un video en el que entrevista a Aída Victoria Merlano. La barranquillera habló de sus relaciones amorosas pasadas, de su situación económica y de un tema que levantó la curiosidad de muchos: el sexo.



El tema empezó cuando Camilo contó una anécdota en la que le ofrecieron dinero por tener relaciones sexuales, ante lo que Aída comenzó a preguntarle a todo el equipo de producción cuánto le ofrecerían por un “polvo”.



Sin embargo, ante la pregunta “¿cuánto aceptarías?”, la influencer respondió rápidamente que nada, así como que tampoco estaría en una relación motivada por el dinero.



“Te digo algo, yo facturo, tengo dinero, tengo mil cosas, a mí me queda muy fácil decir que no porque yo, en verdad, tengo lo mío, ¿sabes? Pero yo no sé si en otro momento de mi vida… yo no sé qué vaya a pasar en un futuro, (...) pero en estos momentos de mi vida, yo estoy segura de que no”, respondió la barranquillera.



Ante la duda final de la frase, Pulgarín decidió indagar, así que le planteó la situación hipotética de que hace cinco años, cuando aún no era famosa, hubiera llegado un jeque a ofrecerle mil millones de pesos. “Que vos digas, ‘hasta el man está lindo’”.



Sin embargo, Merlano se mantuvo firme en su negativa. “¿Sabes una cosa?, si a mí un man me gusta, y de repente yo creo que le podría sacar dinero, se lo doy gratis. (...) El sexo es una vaina que yo disfruto, y si pienso que lo voy a hacer pa’ cobrar una plata, pierde la gracia”, agregó.



Camilo, aún incrédulo, argumentaba que los influencers, como ellos, disfrutaban su trabajo, y que recibir dinero en retribución no le quitaba la gracia, a lo que Aída, para cerrar el tema, respondió: “Pero es que ser influencer es un trabajo, el sexo es una pasión”.



La conclusión fue que Aída parece tener claros sus valores morales en cuanto al sexo y el dinero, y que ningún cheque en blanco la haría cambiar de opinión.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO