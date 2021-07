Estos son algunos consejos para viajar en pareja, ¡tome nota!

Un viaje es la mejor oportunidad de salir de la rutina, descansar de las labores habituales, así como vivir experiencias bien sea a nivel local o internacional. Según los expertos en el tema, una de las claves del éxito de un viaje, no solo en pareja sino en general, es planearlo con anterioridad, cuidado los detalles e incluyendo los planes que más disfruten quienes van a llevarlo a cabo.

Le contamos algunos consejos y recomendaciones para que un viaje en pareja no se convierta en un dolor de cabeza.



Planeación y presupuesto

Uno de los principales consejos a la hora de viajar en pareja es manejar adecuadamente la lista de actividades que van a realizar durante la estancia, así como el presupuesto que van a utilizar para ello, esto con el fin de que se presenten el menor número de imprevistos posibles y si esto pasa les puedan dar solución adecuadamente.



Actividades conjuntas vs. actividades individuales

A pesar de que el viaje de pareja es para pasar tiempo juntos, si ambos no comparten los mismos gustos, cabe la posibilidad de que realicen actividades por separado. No todas las parejas pueden ser 'como dos gotas de agua', y esto no las hace incompatibles, aseguran los expertos. Incluso es recomendable que se tomen espacios para disfrutar de actividades individuales que cada uno disfrute al máximo, ya tendrán tiempo de compartir muchas otras.



¿Y el descanso?

Si bien los viajes y destinos son para aprovechar al máximo, no es recomendable planear tantas actividades que se pierda uno de los objetivos principales durante las vacaciones: descansar. Es importante encontrar el equilibrio y no excederse, ya que esto podría resultar contraproducente para la pareja.

¿Qué hacer si hay peleas durante el viaje?

Los viajes en pareja, al compartir durante días enteros, pueden sacar a relucir algunos rasgos de personalidad de la otra persona que hasta el momento el otro no conocía, razón por la cual pueden surgir ciertas diferencias o conflictos durante este lapso. Los expertos aseguran que lo fundamental durante los periodos de crisis, no solo durante el viaje sino en general, es la comunicación.



Si se presentan discusiones, la mejor opción es hablar tranquilamente, sin faltarse al respeto el uno al otro, y enfocarse en las soluciones.



