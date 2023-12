Esto debe hacer antes de salir de fiesta para reducir el guayabo a la mañana siguiente

Una de las actividades que más suelen disfrutar las personas es salir a tomar unos tragos o ir de fiesta con amigos. Sin embargo, al consumir alcohol en exceso puede que a la mañana siente tenga algunos síntomas de guayabo como: dolor de cabeza, náuseas, fatiga, sensibilidad a la luz, entre otras cosas.

Para que no le dé resaca, una de las cosas que puede hacer es limitar el consumo de alcohol, algo que puede ser difícil, ya que esta actividad está ligada a lo social, entonces muchas veces las personas no se dan cuenta de cuanto consumen por qué lo hacen mientas conversan, bailan y se divierten.



En ese sentido, lo único que se puede hacer es evitar los síntomas de la resaca, los cuales puede prevenir ante, durante y después de tomar. Guillermo López Lluch, Investigador en Metabolismo de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) le comentó al portal 'La voz de la salud' los siguientes consejos:



Antes de beber

Según Guillermo López Lluch, si sabe que a salir a tomar alcohol puede prepararse de dos formas. Lo primero es beber mucha agua, pues el alcohol es una sustancia diurética que hace que elimine más rápido el líquido que ingiere, lo que puede causar deshidratación.



Además, cuando el cuerpo pierde agua, los órganos comienzan a pedir prestado este líquido del cerebro, provocando dolores de cabeza y náuseas. Hay que tener en cuenta que cuando ya tiene guayabo no sirve tomar agua por sí sola, pues la deshidratación va acompañada de una pérdida de electrolitos.



Otra de las cosas que puede hacer es alimentarse bien, pues tomar con el estómago vacío pude sobrecargarlo e irritarlo. También, cuando no se ha comido nada, hace que el alcohol pase directamente al intestino y sea absorbido con mayor velocidad.



En ese sentido, la recomendación es comer y que preferiblemente sean alimentos con alto contenido de grasas y carbohidratos, que permiten que el alcohol se absorba de más lento.

Durante la fiesta

El guayabo suele ser generado por una sustancia química llamada congéneres. Según la 'Clínica Mayo', estos determinan el sabor de muchos tipos de bebidas alcohólicas y puede contribuir a la resaca o empeorarla.



Las bebidas alcohólicas oscuras, como el brandy, el whisky, la cerveza negra o el vino tinto, tienen más congéneres que las bebidas que son claras. Además, si va a beber debe mantener su hidratación para compensar la pérdida de agua ocasionada por el alcohol.



"Puede ser agua con gas; lo que hay que evitar son los refrescos con azúcar y, sobre todo, las bebidas estimulantes. Porque esto añade un factor más que deberá ser metabolizado en el hígado, sumándole presión. El hígado va a sufrir y verse sobrecargado", afirmó López Lluch.



Cuando termine la fiesta y llegue a su casa, puede tomarse un vaso de agua y un antiinflamatorio para despertar mejor al día siguiente. "La aspirina puede ayudar, pero, si tienes el estómago un poco dañado, puede afectar un poco más a la mucosa intestinal. Mejor, en esos casos, el ibuprofeno", indicó.

A la mañana siguente

Aunque puede que tenga náuseas y no le apesta comer en la mañana, una de las cosas que lo ayudará a sentirse mejor es el desayuno. Puede incorporar alimentos como lácteos y huevos, pues con altos en cisteína, un ácido que contribuye a eliminar el acetaldehído, un químico tóxico que se produce en el cuerpo a medida que se metaboliza el alcohol.

Sin embargo, lo ideal es empezar por algo liguero y tomar soluciones electrolíticas.

