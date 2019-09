Los mejores consejos para que deje de perder el tiempo con su celular

iStock

Utilizar el celular solo como agenda



Hacer notas de texto en el celular es una buena herramienta para recordar las tareas del día a día. Utilizarlo como agenda podría ser útil si no dejamos desviar la atención hacia otras cosas. En una entrevista con The New York Times, la científica social Sherry Turkle dijo: "Al parecer, hoy en día el contacto visual es opcional, sugirió Turkle, y la sobrecarga sensorial a menudo puede significar que nuestros sentimientos estén constantemente anestesiados".