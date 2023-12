Consejos para no subir de peso en Navidad y disfrutar sanamente las fiestas

Aunque la Navidad es una época que muchas personas anhelan, otras sufren con la idea de subir de peso por las cómodas que en estas fechas se suelen consumir, que en su mayoría contienen grasas, azúcares y carbohidratos.



Sin embargo, no es momento para privarse de consumirlas, ya que detrás también está inmerso el significado de compartir en familia y con amigos.



Si está buscando no subir de peso en estas fechas, existen algunos trucos sugeridos por expertos para tratar de no pecar por exceso en estas fiestas.

De acuerdo con el doctor Nicolás Romero, médico del hospital Vithas Nisa Pardo de Aravaca, España, un alto porcentaje de la población sube de dos a cuatro kilos en estas fechas, pero no solo hay que tener en cuenta la parte estética, sino que el aumento de kilos es la puerta a enfermedades graves como la hipertensión y la diabetes.



Por lo tanto, el profesional recomienda, para el portal ‘Elle’, tratar de ejercitarse, limitar el consumo de alcohol, los azúcares y no comer de todo.



Además, es importante programar las comidas, no saltarse ninguna de ellas y no embarcarse en dietas de ayuno o semiayuno.



Así mismo, es necesario ser precavido con el consumo de pasabocas, puesto que se los suele consumir sin control.



Por otra parte, también es fundamental que si lo que se quiere es mantenerse, hay que saber controlar las porciones y que todo en exceso es malo.



Una de las claves que también pueden ayudarle a conservar su peso, es beber suficiente agua durante el día, especialmente entre comidas y mantenerla en la mesa para sentirse saciada y evitar el exceso consumo de alcohol.



Aunque por el poco tiempo que se tiene, es posible no encontrar el momento para ejercitarse, lo puede hacer en las actividades cotidianas como arreglar la casa, ir de compras a pie, subir y bajar escaleras e incluso bailar.



De igual forma, el resto del día, cuando no se encuentre en las novenas, cena de Navidad y fin de año, opte por consumir más verduras y frutas, que usualmente casi no se encontrarán en los platillos de las fiestas.



También es importante evitar las bebidas azucaradas, ya que estas contienen muchas calorías y ningún nutriente.



La idea no es amargarse ni estar todo el tiempo a la defensiva con la comida, simplemente saber qué es lo que se puede consumir y que le va a ser provechoso para el organismo y aquello que es mejor evitar para no subir kilos que más adelante podrán ser más difíciles de bajar.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

