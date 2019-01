Aplique estos consejos y saque la rutina sexual de su cama

Enero, un mes en el que las personas suelen empezar a trazar propósitos nuevos y enumerar la lista de decisiones radicales que tomarán para lograr cambios significativos en las diferentes áreas de sus vidas.



La sexualidad no puede quedarse fuera de este proceso de autoevaluación y definición de metas para este 2019, por eso invitamos al sexólogo Ezequiel López Peralta para que comparta algunas de las tácticas que revela en su nuevo libro 'Crónicas eróticas'.



Aunque parezcan sencillas, le ayudarán a marcar la diferencia con pequeñas acciones que pueden evitar que la rutina sea el común denominador en sus relaciones sexuales ¡Este 2019 saque la costumbre de su cama y disfrute de una mejor sexualidad!

Esto es lo que dice el experto:

1. La sorpresa como antídoto

Cualquier cosa que le permita desprenderse de una zona de sexualidad predecible es un buen punto de partida, ya que las parejas necesitan algo de misterio y novedad para introducir adrenalina en su intercambio erótico. "La sorpresa es un antídoto contra la monotonía, y en la medida en que nos sorprendemos con cierta frecuencia, se crea un estado psicológico de expectativa hacia cosas distintas que podrían suceder", afirma el autor de 'Crónicas eróticas'.



El primer paso para lograrlo es conocer a su pareja, saber qué situaciones o hechos le parecen sorpresas atractivas, cumplir fantasías que expresó previamente y ser muy entendido en sus tiempos, pues hay que pensar en cuál es el momento indicado para obtener los resultados deseados.

2. ¡Empiece a bailar!

Aunque muchos no lo asocien, considerar el iniciar su año con unas clases de baile podrían desarrollar habilidades eróticas y de comunicación no verbal efectivas en la cama. "El baile es una excelente herramienta de expresión corporal, de comunicación en la pareja y, por supuesto, algo sugerente y erótico, además de muy divertido", dice López Peralta en su libro.

3. Juego de bocas y estímulos de piel

Según el experto, dedicar un encuentro a solo a jugar con los labios puede dar rienda suelta a la creatividad, a esos besos variados e impredecibles.

Otra buena estrategia puede ser el estimular intencionalmente zonas del cuerpo de su pareja que comúnmente pasan desapercibidas para usted, jugar con los estímulos suaves y delicados para descubrir el abanico de posibilidades que hay en la piel del otro.

4. Volver al mundo de las notas

El anticipar con pequeños mensajes paso a paso todo lo que le esperará a la otra persona puede ser un excelente señuelo para despertar el deseo.

5. El poder de una prenda nueva

Tangas pequeñas, ligueros... algunas mujeres les temen a estas prendas porque sienten que necesitan de un cuerpo perfecto para su uso, pero la cierto es que a un hombre, más que una figura ideal, le excita "ver como se siente cómoda con su cuerpo y la manera en la que lo mueve, lo adorna y disfruta".



En el caso de los hombres, es importante que se comunique con la mujer para saber qué puede funcionar mejor según sus gustos: un disfraz, ropa interior provocativa, entre otros.



"No deje de incorporar algunos juegos de roles que estén relacionados con las prendas que usa. Seguro funcionarán más que bien sacar a relucir sus capacidades actorales y poner en juego diferentes escenas que les hagan sentir esa mezcla de lo novedoso con lo prohibido", añade el sexólogo.



BIBLIOGRAFÍA

Estos consejos hacen parte de las variadas lecciones que el sexólogo Ezequiel López Peralta trata en su libro 'Crónicas eróticas', del grupo editorial Sin Fronteras. No se trata de una publicación científica o de superación personal, sino de reflexiones alrededor de once historiales reales escritas entre el humor, el romance y hasta el drama, pues no todas tienen un final feliz.