Consejos para mitigar la eyaculación precoz y que no termine con su relación

El ámbito sexual es uno de los pilares fundamentales de las relaciones de pareja en la actualidad, por lo cual hombres y mujeres en todo el mundo buscan formas de mejorar su desempeño íntimo en su día a día. Este desempeño, no obstante, puede verse complicado por problemas de salud, como la eyaculación precoz.



Según Mayo Clinic, “la eyaculación precoz se produce cuando el semen sale del cuerpo antes de lo esperado durante las relaciones sexuales”. Es un problema común, puede pasar en solo algunas ocasiones y una de cada tres personas reconoce haberlo padecido.

A pesar de ser un problema común, puede ser diagnosticado por un profesional cuando, en repetidas ocasiones, el paciente eyacula en un lapso de uno a tres minutos después de la penetración, se le imposibilita retrasar la eyaculación durante el sexo y, como consecuencia, se siente afligido o avergonzado y evita la intimidad sexual.



Este, sin embargo, es un problema tratable, y la revista ‘Men’s Health’ lanzó un artículo con consejos para mitigarlo y, en otras palabras, durar más en la cama. Aquí le traemos los mejores consejos.

1. Fortalecer sus músculos del piso pélvico

Existen en internet múltiples rutinas de ejercicios Kegel, creados específicamente para fortalecer los músculos del piso pélvico. Este es el mismo grupo muscular que se activa cuando una persona intenta detener el flujo de su orina, y un estudio científico de 2005 halló que el 75 por ciento de los hombres que tenían disfunción eréctil mejoraron con estos ejercicios.

2. Limitar el empuje

No todo en el encuentro se resume en el ‘choque de caderas’ y el empuje agresivo. Los genitales también pueden interactuar de forma delicada, con roces suaves y estimulación de los receptores nerviosos cercanos a las entradas. No siempre se trata de cuán profundo puede llegar.

3. Intente cosas nuevas

En lugar de escoger una posición definida y empujar como loco, busque posiciones nuevas e innovadoras y vaya alternando. Esto, además de brindar una experiencia nueva para su pareja, le dará tiempos de descanso para reponerse. Además, las posiciones más complejas lo harán concentrarse más en la técnica que en el placer sexual, lo que podría también ayudarlo a durar más.

4. Mejore sus hábitos de vida

Según el Dr. Justin Lehmiller, PhD, el rendimiento del pene está completamente ligado al estilo de vida. Entre más se ejercite, mejor va a rendir en la cama, y vicios como el alcohol o el cigarrillo también afectarán su desempeño.



Fumar, por ejemplo, reduce el óxido nítrico del cuerpo, una causa común de eyaculación precoz. Lo mismo con el trago: en un estudio de 2007, el 72 % de las personas dependientes al alcohol admitieron tener problemas de desempeño sexual.

5. Practique cuando está solo

Expone ‘Men’s Health’ que uno de los métodos más efectivos es intentar retrasar sus orgasmos durante la masturbación. Hacerlo solo le quita la presión de encima y le permite probar nuevas técnicas y herramientas para durar más.



6. Condones especializados

Uno de los mejores aliados para quienes sufren de este problema son los condones. La capa de látex sirve como un mitigante de la estimulación, e incluso existen algunos diseñados específicamente para retrasar el orgasmo masculino.

7. Hable con un profesional

En algunos países, existen medicamentos especiales para ayudar a los pacientes con casos más severos a durar más en la cama. Hable con su doctor de confianza y pregúntele si hay algún medicamento que lo pueda ayudar.



Cabe recordar, no obstante, que muchas personas creen que sufren de este problema, cuando en realidad solo tienen un tiempo corto. Según un estudio de 2005 publicado en el 'Journal of Sexual Medicine', el tiempo promedio de eyaculación de los hombres después de la penetración es de 5,4 minutos, por lo que puede que su tiempo esté mucho más cercano a lo normal de lo que usted cree.



Además, el orgasmo masculino no tiene que significar el fin del encuentro sexual. Si siente que la otra persona quiere seguir, puede ayudarla con estímulos manuales u orales, y así los dos pueden alcanzar sus objetivos.



