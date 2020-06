Diez acciones prácticas para mantenerse lúcido en esta cuarentena

iStock

9. Tener una rutina

​

De acuerdo con la psicóloga existen maneras inteligentes de dividir las horas del día. Esto va a permitir que la persona tenga una vida mas tranquila y sana. Su recomendación es dedicar ocho horas al trabajo, otras ocho a dormir y ocho más al ocio.



La psicoterapeuta explica que el estrés no es bueno en este momento porque hace que el sistema inmunológico se deprima. Para ello, hay que aprender a soltar y desconectarse de esas nociones de productividad constantes. Se necesita estar consciente de las demandas del momento y no sobre pensar los deberes o las tareas por hacer para no generar angustia.