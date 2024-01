Consejos para lograr ablandar la carne sin usar olla a presión

A la hora de preparar una deliciosa carne en casa, pueden existir ciertos inconvenientes al haber adquirido una carne que no es muy tierna y que al consumirla no es posible disfrutarla por su rigidez.



Para evitar llevarse un mal rato con una carne dura en sus platillos, existen tres consejos que le pueden ayudar a ablandarla, cuando se trata de una carne que no es muy tierna, de acuerdo con el portal ‘Merino Soto’.

Marinar la carne antes de prepararla

Si al ir a la carnicería, no puede detectar si la carne que lleva a casa es tierna o no, puede optar por marinar la carne, tiempo antes de ponerla a asar.



Esto, además de ablandarla, le aportará jugosidad y sabor a la pieza, por eso para ello, puede dejarla por 12, una hora o una noche entera para que la carne adquiera toda la sustancia de lo que usted ha decidido aplicarle.



Tipos de marinado

Marinado con ajo y vinagre: puede agregar ajo, miel, agua, vinagre, orégano, perejil, comino, pimienta y guardarlo en el refrigerador de tres a cuatro horas, según el portal 'Mejor con salud'. Marinado de ajo y perejil: el portal 'Animal Gourmet recomienda un marinado de ajo, perejil, vino blanco, aceite de oliva, sal y pimienta. Marinado de hierbas aromáticas: el mismo portal recomienda utilizar vinagre de manzana, aceite de oliva, albahaca picada, romero, tomillo, sal y pimienta. Marinado de vino y especias: este marinado contiene vino, aceite vegetal, canela, comino, clavo, pimienta y sal.

Azúcar para ablandar la carne

Según el portal en mención, el azúcar es un ingrediente que puede ablandar la carne sin afectar su sabor, agregándola de forma adecuada.



Únicamente, deberá espolvorear tres cucharadas de azúcar y cuatro de sal para equilibrar el sabor por al menos una hora.



De esta forma, logrará que la carne consiga volverse un poco tierna.



Sellar la carne

Algunos de los cocineros más expertos, suelen utilizar este método logrando así que la carne adquiera suavidad en su textura.



Para esto debe dorar la carne por pocos minutos, de lado y lado, dejando que por dentro quede cruda, conservando así todos sus jugos, dejándola reposar por unas horas hasta que vaya a prepararla más tarde.



Así mismo, otros optan por hervir la carne durante 20 o 30 minutos, para proceder a escurrirla y luego prepararla en la forma de su preferencia.



Además, también existe la posibilidad de utilizar frutas como la piña y la papaya, las cuales contienen enzimas que pueden ayudarle con esa función.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

