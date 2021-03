Consejos para la ‘reactivación’ sexual tras las cuarentenas de 2020

La vida sexual también se vio afectada por las nuevas dinámicas que se plantearon con la llegada del nuevo coronavirus.



El doctor Alejandro Díaz, médico ginecólogo de la Pontificia Universidad Javeriana y máster en sexologia clínica y terapia de parejas de la universidad ISEP de Madrid, asegura que hay varias razones para analizar en los nuevos roles de las parejas.



En primer lugar señala que la convivencia pasó a ser una constante durante todo el día, “hay parejas que por ejemplo, solo se veían en la noche”.



Los nuevos roles que se establecen debido a ello, son importantes, pues la terapeuta Esther Perel, en su libro ‘Mating in Captivity’, afirma que son las razones por las que el deseo se disminuye entre las parejas.



Por lo tanto, Díaz asegura que el pasar más tiempo en pareja no ha sido ventajoso en las relaciones, debido a que “ya no hay un factor sorpresa” que deje fluir la pasión. Según el experto, esto es una razón indispensable para mantener una buena sexualidad.



Basado en la terapeuta Perel, asegura que “el hecho de tener una monotonía, una ‘mecanización’ de la vida, disminuye la pasión”. Por otra parte, complementa con que “la sorpresa, lo novedoso, el extrañarse y darse un espacio a solas y luego ver a la pareja en la noche, aumenta la pasión”.



Además, las parejas empezaron a llevar el trabajo a sus hogares, un lugar que antes era un espacio íntimo. Esto hace que “el estrés laboral se manifiesta en la casa”.



Asegura que, “así haya personas que disfrutan la compañía en pareja, también hay otras que, por el contrario, no lo han hecho”.



Por otra parte, Helena Salgado, psicóloga de la Universidad Nueva York (NYU) y creadora del proyecto de sexualidad, ‘La boca mojada’, asegura que la pandemia, “ha sido una gran oportunidad para resignificar la manera como nos acercamos a la sexualidad y también para romper con muchos mitos alrededor de la misma”.



Además, comenta que debido al aislamiento, se permitió una ‘liberación sexual’ en las mujeres. “Aunque la masturbación femenina ha sido señalada y castigada históricamente en nuestra cultura, la cuarentena impulsó a muchas mujeres a rebelarse contra este estigma y explorar su cuerpo como parte fundamental de descubrir quiénes son sexualmente”.



Salgado hace énfasis en que en el último año, las mujeres pudieron comenzar a descubrir su cuerpo como parte fundamental para romper con tabúes que la sociedad se encargó de alimentar con respecto al autoconocimiento del cuerpo.



Consejos para la ‘reactivación’ sexual

Los consejos prácticos de los expertos buscan generar ayudas para las parejas atascadas en la 'nueva normalidad'. Foto: iStock

La psicóloga Salgado, asegura que al momento de reunirse de nuevo con la pareja, es fundamental que las personas “le muestren todo lo que descubrieron de ustedes mismos mientras estuvieron aislados”.



Además, recomienda el uso de juguetes sexuales, “sin pensar que estos van a afectar el deseo que sienten cuando están con su pareja”.



También recomienda tener confianza en sí mismo, pues es fundamental para permitirse disfrutar de una sexualidad plena.



Por su parte, el doctor Díaz aconseja que para empezar a estimular la sexualidad después de la cuarentena, es importante comenzar a arreglarse.



“Por ejemplo, muchas personas se levantan, comen algo y empiezan a trabajar. No se arreglan, a veces tampoco se bañan”, aseguró. Esto hace que disminuya el deseo sexual entre las partes.



Algo muy importante es la erotización diaria, “quiere decir que nos sintamos atractivos para nosotros mismos y para las demás personas”. Es por ello que recomienda el hacerse sentir deseable, pues es “autoconocimiento, autoaceptación y al mismo tiempo, erotización”.



Otro factor importante es fomentar la comunicación asertiva en la pareja. La idea es que se puedan establecer espacios para todo, como afirma el experto, “hay momentos para trabajar, pero también los hay para convivir”.



Esto permite separar espacios laborales y a la vez, generar espacios donde la pasión sea la principal sensación.



Díaz propone tener sorpresas en medio de la cotidianeidad. Permitirse tener obsequios que estimulen nuevas sensaciones de interés en el otro.



Salgado y Díaz concuerdan en que una de las prácticas nuevas que permiten un espacio de interacción y fomentan la sexualidad, es el uso responsable del ‘sexting’.



Por su parte Salgado asegura que “practicar ‘sexting' o mandar fotos, son un tipo de cambios en la mentalidad que afecta positivamente el bienestar psicológico de muchas personas”.



Finalmente, Diaz recomienda que con las nuevas aperturas, las parejas que tienen hijos podrían llegar a acuerdos en los que se den espacios para fortalecer su sexualidad, mientras pueden dejar a sus hijos al cuidado de alguna persona de confianza.



También recomienda la estimulación de los cinco sentidos, “puede ser tomando una ducha en pareja, comprando velas aromatizantes, poniendo música que les guste a ambos”.



El experto asegura que así las parejas estén juntas por la pandemia, se han distanciado. Afirma que practicando algunos de sus consejos, se puede volver a reavivar la llama de la pasión y el erotismo en parejas durante esta nueva etapa de la pandemia.



