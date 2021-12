Lotería: ¿Qué hacer para no despilfarrar el dinero ganado?

Acertar la lotería representa un golpe de suerte, el cual en la mayoría de los casos no se ve venir. Es más, se podría decir que los ganadores que compraron los boletos ni siquiera llegaron a creer que fuera posible.



Luego de que la gran suma es entregada es probable que los afortunados no sepan qué hacer con ella y terminen arruinados. Esto se debe a una mala administración de recursos, producida por el desconocimiento financiero.

Aquí algunas recomendaciones para no perderlo todo.

Pagar las deudas

Pagar las deudas es el primer paso para poner en orden las finanzas. Foto: iStock

Lo primero que debe hacer un ganador de la lotería es pagar o saldar sus deudas, especialmente aquellas que tienen intereses altos.



(Le puede interesar: ¿Ganarse la lotería? Esta es la probabilidad real de lograrlo?).



Según el portal del banco ‘BBVA’, “en el caso de una hipoteca, una solución a tener en cuenta, si no se quiere amortizar totalmente, es que se puede disminuir del número de cuotas a pagar y acortar así los plazos”.

Tener asesoramiento profesional

Hay personas especializadas que pueden ayudarle con su dinero. Foto: iStock

Si usted considera que es muy complejo el tema de inversiones y el manejo del dinero. Lo más recomendable es contratar a un asesor que le indique cómo hacer uso correcto de lo ganado.



“Asuntos como los aspectos fiscales y el destino y naturaleza de las posibles inversiones a realizar son cruciales para la buena salud financiera de un premiado que, en principio, no dispone de formación al respecto”, publicó el portal del BBVA.

Ahorrar

El ahorro trae consigo muchos beneficios. Foto: iStock

El error que comete la mayoría de los ganadores es derrochar el dinero. Si bien es una suma excesivamente grande, no deja de acabarse. Por ello, el ahorro está ligado a la conciencia o responsabilidad financiera.



(Siga leyendo: Ganó 55 millones de dólares en lotería y lo ha ocultado por 10 años).



En este sentido, Alfio Bardolla, experto en educación financiera, en una conversación con el medio ‘The objective’, aconsejó, distribuir los ingresos, por medio de una planeación anual. Esto resulta útil para evitar agotar los recursos rápidamente.

Invertir

Tener el dinero en movimiento es una de las mejores opciones para mantener e incrementar el patrimonio.



Este año, EL TIEMPO consultó a un experto en finanzas sobre cuáles son las recomendaciones de inversión cuando se obtienen altas sumas de dinero como las que deja ganar la lotería.

Es fundamental invertir en un rubro conocido. Foto: iStock

Rafael Gómez Gómez, magíster en economía y docente de finanzas de la Universidad de Manizales, resaltó que lo primero que debe hacer uno de estos afortunados es evitar a toda costa que el dinero o capital se convierta en plata de bolsillo.



(Lea también: Así ha sido la vida de algunos ganadores del Baloto y la lotería).



“Buscar mecanismo para preservar el capital, que no se convierta en plata de bolsillo, pues -se ha estudiado- que quienes se ganan el chance a la vuelta de dos años o tres años ya no tiene nada. Sin embargo, si a eso le dan un buen manejo, es probable que con eso logran generar una renta suficiente para mejorar su calidad de vida en el largo plazo”, señaló.



Aquí las posibles oportunidades de inversión que señaló el experto.

Vivienda

Las casas son un buen foco de inversión. Foto: iStock

“La propiedad raíz en este momento podría ser una inversión a largo plazo, porque no creo que los precios reboten de manera acelerada, toda vez que la demanda no viene creciendo a ritmos importantes”, expresó este magíster en economía.



Sin embargo, resaltó que no es necesario comprar apartamentos lujosos o mansiones, ni viviendas exóticas. De hecho, no se puede invertir en algo que no se conozca.

Carteras colectivas

Esto permitirá que usted consiga más dinero. Foto: iStock

Este consejo es para las personas que tienen poca experiencia en el tema de las inversiones.



Este tipo de carteras colectivas, según el docente, se encuentran en actividades como los fondos de pensiones e inmobiliarios y las fiducias.



(Además: El vendedor de lotería que se volvió mujer a los 60 años).



“Ojo que no es meter dinero en la pensión obligatoria personal, sino usar fondos de pensiones voluntarias; ahí pueden invertir en acciones, estar diversificado en bonos del Gobierno o acceder a deuda corporativa”, apuntó.

Proyectos

De su dinero a empresas que usted vea tienen un buen futuro. Foto: istock

Según señaló Gómez, existen muchos proyectos y empresas que en este momento necesitan un apoyo financiero.



Esto permite que los emprendedores logren obtener un capital y los inversionistas mejorar la rentabilidad.



“Lo importante en estos casos es buscar buena rentabilidad con nivel de seguridad alto, entregarles a expertos el manejo del recurso puede ser una opción, pero estar atento a los avivados porque hay muchos que buscan defraudar a la gente con varios tipos de negocio que están en auge, como las criptomonedas. No es que esas sean malas, sino que se necesita conocimiento y no todos lo tienen”, apuntó Gómez.

