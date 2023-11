Así puede descargar las boletas para Mañana será bonito Fest de Karol G: paso a paso

El 'Mañana será bonito Fest' ya está a la vuelta de la esquina, el evento se llevará a cabo en dos fechas, el 1 y 2 de diciembre, en el estadio Atanasio Girardot, que está ubicado en Medellín, la ciudad que vio crecer a Karol G en ámbitos profesionales y personales.



De acuerdo con la información que la artista ha dado en sus redes sociales, dará varias sorpresas, una de ellas es que tendrá a diversos artistas invitados, además de diferentes actividades en torno a su más reciente álbum, con el cual ha logrado obtener varios premios en los Latin Grammy, Billboard y Premio Juventud.

Si adquirió la boleta para el festival, tenga en cuenta que las puertas abren desde las 10 a. m. y en diferentes momentos se le pedirá el código de la entrada en su presentación digital, por esto es importante que esté preparado para que no tenga inconvenientes al momento de entrar o participar en alguna experiencia dentro del complejo deportivo.



¿Cómo descargar la boleta del 'Mañana será bonito Fest' de Karol G?



Debe tener en cuenta que para este festival no se tendrán boletas en físico, todas se entregan de manera virtual por la aplicación de 'Tu boleta pass', medio por el cual la empresa encargada de distribuir las entradas desde hace un tiempo ha implementado en los conciertos que se han realizado en las diferentes ciudades del país.



Por lo que si usted aún no ha descargado la aplicación y compró su entrada, debe hacerlo; de lo contrario, no se le admitirá el acceso al estadio. Para esto, debe crear una cuenta desde la ‘app’, la cual puede obtener desde su Play Store o Apple Store. Tenga en cuenta que debe utilizar el mismo correo electrónico con el que realizó la compra en la página web.



Karol G anunció transmisión del Mañana será bonito Fest. Foto: Karol G

De acuerdo con la página de 'Tuboleta', con el registro de sus datos "está aceptando que TICKET FAST S.A.S. haga uso de ellos conforme a la política de tratamiento de datos", los cuales podrá corroborar en su sitio web.



Cuando haya aceptado los términos y condiciones, podrá ingresar a la aplicación. Para encontrar sus entradas solo debe dirigirse al inicio y allí deben estar si registró el mismo correo electrónico con el que las adquirió. Si usted tiene la boleta de otra persona de su círculo social, puede compartirla a su destinatario, quien también debe crear una cuenta.



Debe tener en cuenta que allí puede visualizar tanto la información del evento como el organizador, NIT, precio, servicio, edad mínima,valor del servicio, localidad y apertura del festival. Sin embargo, el código que se le pedirá para su ingreso no está disponible, ya que este se desbloquea únicamente el día del evento para evitar falsificaciones.

Karol G, una latina haciendo historia en estadios de Estados Unidos

