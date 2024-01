Las pantallas de celulares no dañan los ojos, pero su uso excesivo puede causar miopía

En un encuentro informativo organizado por la Asociación Nacional de Informadores de la Salud (ANIS) y el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega (IOFV), el oftalmólogo especialista Luis Fernández-Vega desmitificó una creencia común al afirmar que las pantallas de dispositivos como ordenadores, tabletas y móviles no son perjudiciales para la salud ocular debido a la luz azul que emiten.



Fernández-Vega señaló que "la luz azul de las pantallas tiene emisiones tan bajas que no son dañinas para los ojos, por lo que no son necesarios filtros ni en las propias pantallas ni en gafas".

Sin embargo, advirtió sobre el uso excesivo de estos dispositivos puede llevar a la miopía, una condición que se espera que afecte a la mitad de la población mundial para el año 2050, con graves consecuencias para la salud ocular.



La miopía, según el especialista, está relacionada con un mayor riesgo de desprendimientos de retina, desprendimientos del vítreo y sangrados de membrana en los ojos.



Esto se debe a que los ojos miopes son más largos de lo normal, lo que puede causar sangrados en la retina.

Llevar a los niños al especialista debe ser prioridad. Foto: iStock

¿Cómo prevenir la miopía?

Para prevenir la miopía, Fernández-Vega destacó la importancia de modificar los hábitos relacionados con el uso excesivo de pantallas, especialmente en niños.



Recomendó que los pequeños pasen más tiempo al aire libre, lejos de las pantallas, ya que esto estimula la producción de dopamina y ayuda a prevenir la miopía.



Además, mencionó que se están investigando métodos como el uso de gafas, lentes de contacto y gotas para combatir el crecimiento de la miopía en niños.

El oftalmólogo también aconsejó la regla 20/20/20, que consiste en tomar pausas breves cada 20 minutos mientras se mira una pantalla, enfocando la vista en un objeto distante durante al menos 20 segundos.



El uso excesivo de pantallas también puede provocar sequedad ocular, por lo que recomendó la hidratación del ojo con lágrimas artificiales cada hora al trabajar frente a una pantalla.



Fernández-Vega subrayó que el envejecimiento saludable es esencial para mantener una buena salud ocular. En este sentido, destacó la importancia de la prevención desde una edad temprana y de llevar a cabo revisiones oculares periódicas.

Un uso excesivo de pantallas también puede llevar a sufrir ojo seco, de ahí que el oftalmólogo recomiende la hidratación del ojo, "empleando una gota de lágrima artificial cada hora cuando se trabaje diariamente frente a una pantalla". Foto: iStock

También recomendó hábitos diarios como mantener una buena iluminación al leer o trabajar, parpadear regularmente, mantener una higiene adecuada de manos y ojos, y utilizar adecuadamente las lentes de contacto.



Para una salud ocular óptima, el experto instó a mantener una dieta equilibrada, rica en vitaminas A, C y E, así como minerales como el zinc.



También sugirió consumir alimentos ricos en antioxidantes y ácidos grasos omega-3 para favorecer la salud retiniana.

Por último, Fernández-Vega enfatizó la importancia de controlar el estrés, ya que el estrés crónico puede afectar negativamente la salud ocular, y recomendó practicar técnicas de reducción de estrés para mantener la salud visual en condiciones óptimas.

Recomendaciones para cuidar la salud de nuestros ojos

*Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de Europa Press, y contó con la revisión de la periodista y un editor.