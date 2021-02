Consejos para aumentar la confianza con su pareja durante el sexo

El acto sexual, además de una actividad física, es fundamental para afianzar vínculos emocionales con la pareja.



Según la doctora Elsy Vargas, especialista en terapia sexual y de pareja de la universidad ISEP (Barcelona, España), existe una falta de educación en cuanto a la sexualidad. “El sexo es biología. Lo que hay que mirar es cómo la pareja al tener una relación sexual puede crear confianza”.

Desafortunadamente, muchas personas no lo ven desde esta perspectiva y no se sienten seguras a la hora de tener relaciones sexuales. Esto evita que disfruten al 100% su intimidad.



Para mejorar en este aspecto hay una serie de recomendaciones que pueden ser útiles.

Aprender a descubrirnos

La conexión que tenemos con nuestro propio cuerpo es el primer factor a tener en cuenta en la sexualidad. Es importante reconocer y aceptar tanto nuestra apariencia física como todas las zonas ‘sensibles’ que pueden propiciar nuestro placer.



“Todos tenemos un mapa erótico que tiene diferentes zonas, no solo los puntos básicos genitales, va mucho más allá”, explica Vargas.



Por esta razón, también es significativo reconciliarnos con nuestro cuerpo desnudo. “Así estemos en el siglo XXI, muchas personas, sobretodo las mujeres, siguen teniendo mucho tabú con la desnudez, una situación que nos vuelve vulnerables”, afirma Maryi Andrea Rincón, sexóloga de la universidad de Almería, en España.

Mirarse frente al espejo continuamente ayuda a trabajar y fortalecer la autoestima. Foto: iStock

La aceptación nos lleva a conocer lo que nos gusta y lo que nos disgusta en el ámbito sexual. Al conocer a plenitud nuestros puntos eróticos, aumenta la posibilidad de explorarlos y compartirlos con la pareja.

Conocer al otro

Es crucial hablar primero sobre cómo la otra persona quiere vivir su intimidad. La comunicación es la base de un fuerte vínculo de confianza en todos los aspectos de la relación.



Ante todo, se debe aprender a manifestar cuando se quiere una relación casual o cuando se desea construir un vínculo más duradero. Esta claridad puede evitar un daño emocional en la otra persona y hasta en usted mismo. “Muchas veces las relaciones producen en las personas aquellos sufrimientos porque tenemos expectativas que no son”, afirma Vargas.



Una vez se aclara ese punto, es posible hablar sobre gustos, fantasías y otras intimidades.

(También le puede interesar: Los beneficios en el sexo de la posición ‘broche de oro’).

“Es importante que, cuando uno está conociendo a una pareja, la sexualidad se hable desde un principio. Uno no puede adivinar lo que le gusta y lo que no le gusta al otro” afirma Andrés Castro, especialista en sexología clínica de la Universidad Konrad Lorenz.



Está claro, también, que no es del todo fácil hablar de esos temas, pues, alrededor de los gustos y la intimidad, pueden existir algunos temores, dudas e incertidumbres. ”Parte de la confianza sexual es expresar los puntos débiles que uno tiene”, enfatiza Castro.

Conocer las intenciones de la pareja ayuda a tener una exploración sexual más efectiva. Foto: iStock

Y no siempre es suficiente decirlo: se necesita aprender a hablar de la manera adecuada, como lo explica Maryi Andrea Rincón: “la comunicación asertiva no se trata de ser pasivo y callar, ni de reaccionar agresivamente. Se trata de tener sensibilidad y cuidar al otro”.



Una adecuada comunicación, en la cual las personas pierden el temor de hablar sobre temas íntimos, tendrá como resultado un entorno de confianza que les permita a ambos explorar y vivir a plenitud su sexualidad.

Aceptar los cambios

Con el paso de los años es posible que la rutina consuma una relación, los encuentros sexuales se reduzcan y la confianza que existía disminuya, o, en el peor de los casos, desaparezca.



“Al entrar en la monotonía se prioriza otro tipo de actividades y se abandona el encuentro sexual”, afirma Rincón.



En otras ocasiones, puede pasar que una persona, al llegar a determinada edad, sienta que su cuerpo ha cambiado de cierta manera y no tenga el mismo deseo sexual.

(También puede leer: ‘Sexting’ y ‘grooming’: qué son y por qué hay que tener cuidado).

Por eso, retomando un punto anterior, es importante conocer nuestro mapa erótico en todos los períodos de la vida.



“Hay ciertas edades en las que el cuerpo cambia, pero la respuesta sexual se da a partir de lo que nosotros logramos con nuestro cuerpo”, dice Elsy Vargas.

Con un estado de salud sano, el disfrute y la función sexual puede mantenerse hasta la muerte. Foto: iStock

Si bien es cierto que con el paso de los años el rendimiento sexual puede variar, siempre es importante recordar que nada de eso impide seguir disfrutando en el dormitorio.



“A veces se piensa que importa más la cantidad que la calidad. El desempeño también se centra en disfrutar ese momento y usar todas las habilidades”, explica Rincón.

Lo que importa es disfrutar

La sexualidad es un ámbito del ser humano en el cual se juntan el placer y el amor. La intimidad adquirida con la pareja, para muchos, puede llegar incluso a ser única.



Muchas veces, por miedo o por tabú, se hace difícil preguntar o proponer algo nuevo para la faena en la cama. Esto puede hacer que ciertas posibilidades de exploración se pierdan.



Elsy Vargas menciona que el tema de la sexualidad es de ‘prueba y error’, además, es un campo en el cual la pareja consolida una construcción erótica “a partir de la vivencias, de compartir elementos (como los juguetes), y de ser como esas personas que antes jugaban a conquistarse”.



En la sexualidad, como en la vida, con una buena comunicación todo vale.

Tendencias EL TIEMPO