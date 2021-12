Steve Adcock y su esposa Courtney, de Estados Unidos, lograron ahorrar hasta el 70 por ciento de sus ganancias y se jubilaron de manera anticipada, logrando la ansiada libertad financiera con tan solo 35 años.



“Cuando tenía poco más de 30 años me di cuenta de que no podía pasar el resto de mi vida sentado frente a un ordenador, trabajando de 10 a 12 horas al día”, dijo Steve a la cadena de televisión 'CNBC'.

Adcock tiene un blog en el que relata cómo hicieron él y su esposa para dejar el trabajo de tiempo completo y dedicarse a lo que ellos llaman “una vida de viajes y aventuras”.



Según narró el medio especializado ‘Business Insider’, ambos consiguieron ahorrar un 70 por ciento de sus ingresos, con un patrimonio principal de 870 mil dólares (tres mil millones de pesos) que, cinco años después, multiplicaron a 1.2 millones de dólares de patrimonio (unos 4.6 mil millones de pesos colombianos).



La pareja comenta que para lograr su hazaña tuvo que calcular cuánto iba a gastar cuando se jubilara. Ellos siguieron la regla del 4 por ciento, una teoría financiera que consiste en gastar solo el 4 por ciento del salario y los ahorros para vivir y ahorrar el 96 por ciento restante.

“Los Adcock fueron más exigentes y planearon gastar un 3 por ciento de sus ahorros cada año”, explica ‘Business Insider’.



Esto, de entrada, implica un limitante casi total de los gastos cotidianos. Todo tipo de inversión presupuestal debe estar ‘fríamente calculada’ con el fin de llevar una férrea disciplina durante muchos años.



Los gastos que realizan los someten a una discusión y buscan comprar solo lo indispensable. Aunque la pareja no necesariamente lleva una mala vida: pagan un buen seguro médico y utilizan aplicaciones de streaming como Netflix, Discovery Plus, Amazon Prime y Kindle Unlimited para sus tiempos de ocio.



Conozca algunos de los consejos que Steve da en su blog sobre cómo ahorrar para obtener la independencia financiera.

Medir los gastos

Adcock aconseja tener en cuenta cada gasto que se hace, por más pequeño que sea. Para eso dice que es importante revisar mes a mes los ingresos y gastos y tener en cuenta las facturas para saber qué es lo que más consume.



“Controle los cambios de su estilo de vida. Sea honesto consigo mismo acerca de cómo gasta su dinero. Inspeccione sus extractos bancarios y de tarjetas de crédito y comprenda cada gasto”, explica Steve en su sitio web.

Haga un registro de todos sus gastos y facturas. Foto: iStock

Ingresos secundarios

En su blog, Adcock asegura que no es posible generar riqueza sin tener ingresos, por lo tanto, aconseja buscar un ingreso secundario realizando otras actividades ya que “cuanto mayor sea el ingreso, mayor potencial de crecimiento”.



Este experto asegura que no es necesario tener un gran salario para poder lograr el objetivo, aunque sí le llevará más tiempo.



“Esta bien. Este es un proceso, no una carrera”, agrega.



“Cuanto mayor sea el ingreso, mayor potencial de crecimiento”. Foto: iStock

Fondo de emergencia

Steve asegura que es necesario ahorrar para crear un fondo de emergencia de al menos seis meses que le permita soportar emergencias financieras, pérdidas de inversiones o gastos inesperados.



Por lo tanto -dice- este fondo se debe crear antes de invertir y de gastar en cosas no esenciales. Puede comenzar con un ahorro pequeño que solvente esa base de ‘Plan B'.



Tenga en cuenta que este dinero debe ser distinto al dispuesto para los gastos habituales.

Debe ahorrar en un fondo para situaciones imprevistas. Foto: iStock

Invertir

Adcock describe todo esto como un proceso: un paso a paso que para muchos puede llegar a ser difícil dado que ‘cada día trae su afán’, particularmente a nivel económico y financiero.



Una vez conseguidos los puntos anteriores, dice el experto, es hora de comenzar a invertir en activos como acciones, finca raíz o negocios en crecimiento.



“Invertir a largo plazo es la forma en que la mayoría de las personas acumulan suficiente riqueza para lograr la libertad financiera”, describe en su blog.



Siempre hay un margen de riesgo a la hora de hacer una inversión. Es importante tenerlo muy en cuenta para pensar bien cualquier movimiento financiero.



Recomiendan invertir en acciones, finca raíz o negocios en crecimiento. Foto: iStock

Automatice los procesos

El siguiente paso que describe Steve es el de automatizar los ahorros, pagos de facturas e inversiones.



“Elimine la disciplina de la ecuación configurando transferencias automáticas para financiar sus inversiones”, explica.



También aconseja este método para evitar cobros por mora o intereses de más, lo cual le permite ahorrar más dinero y mejorar el historial crediticio.

Automatizar los pagos le ayudará a ahorrar tiempo y dinero. Foto: iStock

Tener lo suficiente

Hay cosas indispensables para vivir, como el alimento o una casa, las cuales no se pueden evadir, dice Adcock, “pero hay un punto, a menudo evasivo, en el que acumular más cosas ya no contribuye a nuestro estado de felicidad”.



El experto explica que es necesario conocer ese punto cuando un gasto pasa de ser indispensable a innecesario.



Por la misma línea, aconseja gastar en experiencias y no en cosas materiales, ya que estas últimas “pierden valor con el tiempo”. Sin embargo, “las experiencias suelen quedarse en nuestra mente”, concluye.

Asegúrese de gastar solo en lo indispensable y evite gastos innecesarios. Foto: iStock

