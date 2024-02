Cinco consejos para manejar con lluvia y evitar accidentes

El inicio de las lluvias en el país trae consigo la necesidad de extremar precauciones al volante.



Ante el pronóstico de fuertes lluvias durante el transcurso de estos días, es crucial recordar las medidas indispensables para enfrentar la lluvia y prevenir accidentes, pues la baja visibilidad y el pavimento mojado aumentan considerablemente el riesgo en las carreteras.

Disminuir la velocidad, prender las luces y, de ser posible, esperar



Ante condiciones climáticas adversas, es recomendable evaluar si es estrictamente necesario salir. Si es posible, esperar a que las condiciones mejoren puede ser la opción más segura.



En caso de tener que conducir, reducir la velocidad es esencial. Mantener las luces encendidas aumenta la visibilidad del vehículo para otros conductores, mientras que una disminución de la velocidad de aproximadamente 10 km/h frente a la norma es aconsejable.

Lluvia en bogota por la av. Dorado entre las cra. 50 y la av. cali. Foto: Milton Diaz / EL Tiempo

Evitar charcos de agua y usar el limpiaparabrisas

No subestime la importancia del limpiaparabrisas. Mantenerlo en funcionamiento constante durante la lluvia garantiza una visibilidad óptima, reduciendo el riesgo de accidentes.



Evite atravesar charcos de agua a alta velocidad, ya que esto podría resultar en la pérdida de control del vehículo. Si no puede evitarlo, crúcelos lentamente y con precaución.

Incrementar la distancia

Mantener una distancia segura entre su vehículo y los demás es esencial en condiciones de lluvia. Se recomienda aumentar la distancia de seguimiento a entre cuatro y cinco segundos respecto al auto de adelante.



Esto proporciona tiempo suficiente para reaccionar ante cualquier situación imprevista. Además, vigile que el vehículo detrás de usted mantenga una distancia prudente.

Las calles pueden estar resbalosas. Foto: Archivo EL TIEMPO

Qué es y cómo evitar el 'aquaplaning'

El aquaplaning es un riesgo considerable en días de lluvia. Ocurre cuando los neumáticos pierden contacto con el pavimento debido a la acumulación de agua.



En caso de experimentarlo, suelte el acelerador, mantenga un firme control del volante y pise el embrague hasta recuperar la tracción. Esta acción es fundamental para mantener el control del vehículo y evitar accidentes.

Ventilar el auto

Por último, pero no menos importante, asegúrese de mantener una buena ventilación dentro del vehículo. Aunque siga todas las recomendaciones anteriores, la visibilidad interna puede comprometerse si los vidrios se empañan.



Utilice el sistema de ventilación del vehículo para desempañar los vidrios o, si es necesario, baje las ventanillas para promover una circulación de aire que evite el empañamiento.



Recordar y aplicar estos cinco consejos durante la conducción en condiciones de lluvia puede marcar la diferencia entre un viaje seguro y uno lleno de riesgos. Su seguridad y la de los demás conductores dependen de su precaución y atención constante al volante.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por La Nación, y contó con la revisión de la periodista y un editor.