Si siente que no es feliz con su trabajo, que está desaprovechando sus habilidades y se siente enfrascado en su empleo porque sus responsabilidades económicas le impiden renunciar, esta información es para usted.

Muchas veces, independientemente de la razón, las personas tienen ocupaciones que no son de su total agrado. Y, auque pareciera que no hay una pequeña posibilidad de ser feliz en un trabajo que se odia, Harvard asegura que la clave está en entender dos cosas:



1) No existe el trabajo perfecto

2) Lo que hace actualmente le puede brindar nuevas oportunidades

"Si no puedes estar en el trabajo que amas, ama el trabajo en el que estás", destaca la escritora Lindsey Pollak en una publicación de 'Harvard Business Review'.



(Lea también: Cómo responder cuando en una entrevista de trabajo dicen 'háblame de ti').

No importa porqué llegó a su trabajo o cuánto tiempo se quedará, convierta ese lugar en un espacio de aprendizaje. Foto: iStock

Aunque parezca una idea difícil de creer y, más aún, de aplicar a la vida diaria, el truco esta en dejar de pensar en lo que no le gusta hacer para enfocar toda esa energía en las oportunidades.



- Convierta su trabajo en un plan de estudios: ponga atención a cada una de sus tareas y vea cómo le pueden ayudar a mejorar sus habilidades, las mismas que le servirán más adelante para aplicar a la vacante que desea.



(De interés: Las 10 reglas para cuidar su dinero, según Harvard).



"Si sabe que su escritura podría mejorar, preste atención a los correos electrónicos bien escritos que recibe de sus colegas y comience a practicar los estilos que más le impresionen", ejemplifica Pollak.



- Cree una red de contactos: el hecho de que no le agrade lo que hace, no significa que no socialice, relaciónese con sus compañeros, no sabe si ellos tienen contactos con personas del campo que a usted le gusta. Únase a los eventos y grupos de la organización, levante la mano cuando necesiten un voluntario y expanda su red de amigos.

Comparta con personas que enriquezcan su crecimiento profesional y personal. Además, participe de las actividades grupales de la empresa. Foto: iStock

"Si quieres conocer gente nueva y lograr cosas nuevas, debes colocarte en situaciones nuevas", recomienda la escritora.



(Siga leyendo: Economista de Harvard revela cómo ahorrar dinero con esta sencilla fórmula).



- Crezca profesionalmente: tener un empleo que no le gusta es una situación que obliga a cualquier persona a conocerse a sí misma. "Puede ser una excelente manera de aumentar sus habilidades en agilidad, resiliencia, ingenio y más", afirma Pollak.



Por otro lado, puede practicar actividades que le apasionen para desahogar el estrés que pueda resultar de un ajetreado día laboral, o realizar yoga o meditación.

