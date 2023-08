En redes sociales, un creador de contenido que se hace llamar Kazuma comparte videos en los que entrevista a distintas personas en la calle, entre quienes se ha encontrado con los turistas que visitan Japón, a ellos les ha preguntado sobre su experiencia en ese país.

Recientemente, se topó con un colombiano que había llegado al país asiático dos días antes de dicha entrevista. Además, este ciudadano señaló que no sabía hablar japonés.



El creador de contenido le preguntó al hombre cómo era viajar a ese país sin poder hablar japonés, por lo que este contó un poco sobre su experiencia.



“Hasta ahora ha sido bastante fácil, la mayoría de los letreros y la información están en inglés y en japonés. Pero hay algunas cosas que no están en inglés y algunos restaurantes locales no tienen los menús en inglés y la gente no habla inglés”, comentó.



Sin embargo, el colombiano aseguró que los japoneses son personas bastante amables y, a pesar de la barrera idiomática, hacen un esfuerzo para comunicarse. “Así que ha sido bastante fácil hasta ahora”, agregó.



También, dio un consejo para las personas que quieren visitar Japón por primera vez.



“Si quieres venir a Japón, debes consultar las previsiones meteorológicas, porque hemos visto que pronto habrá un tifón, por lo que puede arruinar nuestros planes”, comentó.



Cabe recordar que en los últimos meses esta zona del Pacífico ha sido azotada por fenómenos meteorológicos extremos. Por la isla ya pasó la tormenta tropical Khanun y ahora se prepara para la llegada del tifón Lan.



“Así que ese es mi consejo, revisen el pronóstico del tiempo, cuál es la mejor temporada para venir aquí a Japón para elegir sabiamente” enfatizó el hombre.

