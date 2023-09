Salir a comer en restaurantes junto con familiares, pareja y/o amigos es uno de los planes más populares al momento de un reencuentro o simplemente un día en el cual cocinar en la casa no es una opción.



Ahora bien, una nueva modalidad hace parte de los restaurantes en Bogotá, prometiendo comida en cantidad y calidad por una tarifa fija. Este tipo de práctica se llama "All you can eat" lo que traduce "Todo lo que puedas comer".

Esta modalidad ha llegado a expandirse en diferentes restaurantes de Bogotá que ciertos días ofrecen sus productos sin límite. Sin embargo, se debe cumplir con ciertos requisitos como por ejemplo comerse todo en un tiempo determinado, ya que de no ser así aumenta la cifra al pagar.



Restaurantes con todo tipo de ofertas gastronómicas como comida mexicana, pizzerías o buffets tienen esta modalidad. Le contamos 4 restaurantes en Bogotá en los que puede vivir esta experiencia.

El Mexican

Ubicado en diferentes puntos de Bogotá, en sedes como en Pepe sierra, Cedritos, Zona Rosa, entre otros lugares. Se destacan por la amplia gama gastronómica de comida mexicana.



En esta modalidad tienen una tarifa de $36.900 en todos sus tacos y el horario es de jueves a domingo entre las doce del mediodía y las once de la noche.



Entre sus requisitos es no poder compartir comida, no la puede pedir para llevar y su tiempo límite es de 2 horas. Asimismo, todos los meses anuncian la bebida y el taco destacado.

Sagrado pecado

Ubicados en la carrera 9 # 70-23, ofrecen diferentes tipos de hamburguesas, platos con cortes de carne y bebidas.



La modalidad solo es para comer hamburguesas. Los comensales tienen 2 horas para poder comer 'todo', está vigente los días martes, jueves y domingos. El precio por persona es de $39.000.

Divina trinidad

Este restaurante, ubicado en Plaza de las Américas Local 2929, ofrece mini hamburguesas y bebidas. Realiza su 'All you can eat' los lunes y martes por $35.000 pesos, hasta las 6:00 p.m.



Asimismo, según sus redes sociales, los miércoles venden 35 piezas de alitas por $50.000 pesos (de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.). También manejan platos desde $18.000 pesos.

Restaurante Cuatro

Ubicado en Carrera 15 # 88-36, su modalidad de todo lo que puedas comer ofrece más de 50 opciones de comidas calientes y frías con bebidas incluidas.



Disponible todos los domingos y festivos de 11:30 a.m. a 3:30 p.m. Según sus redes sociales, incluye bebidas no alcohólicas y una mimosa de bienvenida. Su valor por persona es de $79.900 pesos.

VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

