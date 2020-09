Los 20 trabajos remotos mejor pagados en la actualidad

Según 'Portafolio', en Colombia existen empresas que están implementando el trabajo en casa que, como lo indica la circular 21 de 2020 del Ministerio de Trabajo, se refiere a que "los empleadores autorizan a las personas a realizar sus labores desde su lugar de residencia de forma ocasional, temporal y excepcional como una alternativa viable y enmarcada para el desarrollo de las actividades ante la actual emergencia sanitaria".

A diferencia de este modelo, el teletrabajo requiere de procesos como visita al puesto de trabajo para garantizar condiciones de luz, ergonomía y seguridad, así como compromisos, planeación, evaluación y acuerdos entre las partes.

La ley colombiana lo reconoce como “una forma de organización , que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros utilizando como soporte las TIC para el contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador en un sitio específico de trabajo”.

Estos trabajos ya estaban estipulados desde antes de que la pandemia del nuevo coronavirus ocasionara el aumento del porcentaje de personas que empezó a ejercer sus labores desde casa (y continúan en esta modalidad). Conozca los teletrabajos mejor pagados y en qué sectores de la economía están ubicados.

Radiólogos

Los radiólogos están siendo contratados por los hospitales y compañías de seguros, para consultar o colaborar de forma remota. Transmiten digitalmente las imágenes del paciente y consultan con el médico de atención primaria a través de videoconferencia.



Ya hay empresas conformadas con radiólogos virtuales que se dedican a dar servicio las 24 horas y, en parte por la pandemia, este negocio probablemente vaya en crecimiento.

Farmacéuticos

La industria farmacéutica es la que tiene al mundo en vilo con la búsqueda de la vacuna contra la Covid-19. Foto: Bernardo Toloza. Archivo EL TIEMPO

Los farmacéuticos virtuales revisan las recetas digitalmente y dan información sobre las interacciones de pacientes con los medicamentos desde cualquier lugar y a cualquier hora.



Esa es la facilidad de este trabajo y por eso se ha vuelto una buena opción, en gran medida, para los pacientes que sufren de una enfermedad que no les permite una fácil movilidad o desplazamiento entre lugares.

Enfermeros

Por la misma línea va el trabajo de los enfermeros virtuales.



Cada vez son más los contratados por los hospitales para atender digitalmente a los pacientes de triaje (calificación con la que se busca que los pacientes que requieren de atención terapéutica inmediata por el cuadro que presentan sean tratados en primer lugar).



El área que más aumenta este modelo de trabajo es el ámbito de las compañías de seguros en las cuales favorece al ahorro de recursos.



Actualmente, este modo de trabajo no está regulado en la ley colombiana, sin embargo, con sus debidas reglamentaciones, puede ser una buena opción para los enfermeros.

Transcriptores

Transcribir audios de reportajes, entrevistas, testimonios o clases grabadas es un servicio que se puede ofrecer y tiene buena remuneración en el mercado. Se cobra por millar de palabras, y para hacerlo se necesitan habilidades de digitación y la buena ortografía también es indispensable.También se puede ofrecer los servicios a autores que necesiten ayuda para escribir las ideas de sus contenidos o a médicos, convirtiendo las grabaciones de voz de los médicos en los informes escritos.

Escritores 'fantasma'

Foto: Archivo EL TIEMPO

El trabajo de 'ghostwriter' (escritor fantasma) es un área de la redacción que se enfoca en clientes que desean publicar una obra o artículos de determinados temas en los cuales son expertos, pero no tienen grandes habilidades para la redacción y exposición de ideas.



Esto ocurre, por ejemplo, con artistas, empresarios de alto nivel, coachs de marcas, directores ejecutivos, 'influencers' y otras personas que desean publicar un libro, pero no son escritores.



Aunque la demanda no es tanta como la de un redactor web, es un trabajo que suele involucrar proyectos grandes o de varios meses de duración, por lo que el trabajo es bien remunerado.



Generalmente se puede coordinar el trabajo con los clientes vía telefónica, por correo electrónico o con herramientas como Meet, Zoom o Teams.

Profesores o tutores

Es bien sabido que en Colombia el salario de los maestros es un tema de discusión cada año, ocasionando desacuerdos entre el Gobierno y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode).



Además, los profesores actualmente no están teletrabajando propiamente, pues están trabajando en casa de manera temporal a causa de la pandemia.



Quienes actualmente se han visto beneficiados han sido los tutores, que ayudan a otros a adquirir o reforzar conocimientos en un área específica. Y este trabajo ha adquirido un carácter virtual que ya venía creciendo con plataformas como MasterClass o ClassGap.

Traductor

"Saber inglés abre puertas", dicen por ahí. Aunque el inglés es el idioma que más se solicita en diferentes instancias laborales, otros idiomas también son requeridos en el caso de la traducción.



​Este puesto implica tener conocimientos avanzados del idioma al que se va a traducir.

Se debe conocer sobre gramática, ortografía y sintaxis para realizar una buena traducción. Además, entre menos común sea el idioma, mejor pagada será la traducción.



El trabajo se puede realizar completamente en línea. Actualmente, la necesidad de servicios de traducción aumentan porque en un mundo globalmente conectado los idiomas chino, español y árabe están siendo altamente demandados, entre otros más.



Si se tiene experiencia técnica en el área de trabajo en la que sea requerido, aumentarán las ganancias.

Operadores de Sexo Telefónico

Los primeros estudios ‘webcam’ llegaron a Colombia a finales de los años 90. Hoy se calcula que hay unos seis mil. Foto: Cortesía Juan Bustos

Los operadores de sexo telefónico tienen la libertad geográfica como uno de los factores que les ha dado más crecimiento. Y, aunque depende mucho de la agencia o plataforma utilizada, actualmente es un oficio que va en aumento por la dificultad de adquirir estos mismos servicios de manera presencial.



Además, en algunos casos trabajar de manera independiente puede salir más rentable y llega a ser un servicio muy lucrativo.

Escritores Técnicos

Son los encargados de escribir documentos técnicos, como un manual de instrucciones o la propuesta de un proyecto y toman la complicada jerga técnica para convertirla en algo comprensible para una audiencia más amplia.



Este servicio es mayormente requerido en la industria de la academia, pero en todas las áreas de la realización de contenidos en necesario. La dificultad del oficio está en transcribir el texto sin que pierda ninguna parte de su significado.

Corrección de estilo

También se ha popularizado la corrección de estilo, que se basa en un experto en ortografía y gramática que corrija los textos de cualquier persona que lo necesite.



Generalmente, los clientes son autores, editores, sitios web, periódicos, e incluso universidades y entidades educativas que realizan publicaciones para los estudiantes.



El trabajo se cobra por millar de palabras y para realizarlo solo se necesita un procesador de palabras como Microsoft Word.

Representantes de Servicio al Cliente

Las empresas emplean a trabajadores 'freelance' (trabajador autónomo) como representantes de servicio al cliente, quienes, desde la comodidad de su casa, atienden las dudas e inquietudes de los clientes de determinada empresa.



El eje central de este oficio consiste en atender al público general y a clientes existentes y potenciales.

Programador en desarrollo de software

Muchos llaman a la ingeniería de Software como la carrera del futuro. Foto: istock

Es una de las carreras mejor pagadas que puede realizar online, ya que requiere conocimientos técnicos que no cualquier persona posee.



Actualmente, muchas empresas buscan desarrolladores no solo para sus sistemas internos, sino para desarrollar software de servicios o aplicaciones móviles. Se debe tener una carrera en sistemas informáticos, conocer los lenguajes de programación o tener conocimientos en desarrollo de software o de aplicaciones.



No hay duda de que se tiene una gran oportunidad de ganar dinero con ello desde casa, teniendo en cuenta que el emprendimiento en el país se ha enfocado en los últimos cinco años en los programas y aplicaciones para celular.

Desarrollador web

Muchas empresas y profesionales en diversas áreas requieren la creación o renovación de sus sitios web para promover sus servicios. A medida que el comercio online se incrementa, se necesita añadir funciones de comercio electrónico, como una pasarela de pagos o de manejo de catálogo e inventario.



Por lo tanto, el desarrollo web es un servicio con bastante demanda actualmente y además tiene buena remuneración, dependiendo del área en la que se esté ubicado.



Se debe tener conocimientos o experiencia en el desarrollo de sitios web, backend, frontend y en e-commerce para promover los servicios en el área de la creación de sitios web.

'Community manager' o consultor de 'marketing' digital

Una función que no existía hasta hace algunos años dentro de las empresas. Ambos trabajos tienen los mismos conocimientos requeridos, pero se diferencian en las funciones.



La función del 'community manager' es generar contenidos y coordinar el calendario de publicaciones en las diferentes redes sociales de una empresa (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn y otras). Además, se encarga de responder mensajes y consultas de los clientes y en caso de duda, trasladarlo al área correspondiente para ser atendido.



La carrera de consultor, por su parte, cobra auge debido a la necesidad de las empresas de posicionar su marca a través de medios digitales. El profesional en 'marketing' digital debe tener conocimientos sobre 'inbound marketing', redes sociales, publicidad y estrategias comunicacionales.

Contador o asesor contable

Este es uno de los trabajos desde casa que son bien pagados y se pueden realizar si se tiene conocimientos contables. Foto: IStock

Muchas empresas hacen externa la tenencia de libros de contabilidad, hacer reportes y declarar impuestos. Este es uno de los trabajos desde casa que son bien pagados y se pueden realizar si se tiene conocimientos contables.



Actualmente se popularizó el trabajo de preparadores de impuestos virtuales, con muchas las empresas que contratan a profesionales 'freelance' para que prepare las declaraciones de impuesto sobre la renta, profesionales que son altamente demandados.

Editor de audio y video

Se debe tener conocimientos en programas para editar videos y audio (como After Effects, Adobe Audition o Final Cut) y la escogencia del programa generalmente depende del empleador.



Este trabajo es necesitado por agencias de publicidad o productores de contenido que necesitan la edición de documentales, videoclips de música, anuncios comerciales, cortos para presentaciones, reportajes y más productos de audio o video.



Otra posibilidad es trabajar de la mano con 'youtubers' que requieren ediciones profesionales para sus canales, aunque este último trabajo es bastante menos abundante en el mercado.

Experto en SEO

Esta es un área de mucho interés para quienes manejan un sitio web y desean promoverlo o hacerlo crecer. Tener conocimientos en optimización para buscadores (SEO) puede servir para brindar asesoría y soporte a clientes que lo requieran.



Es un trabajo interesante, que requiere constante actualización y que va cobrando auge poco a poco. Además, si se tiene conocimientos o experiencia en 'marketing' digital pueden incrementar los ingresos.

Consultor de negocios

Si se ha trabajado en el área de mercadeo, comercialización, ventas o créditos, se pueden utilizar los conocimientos y experiencia para ofrecer asesoría a empresas que lo requieran.



Hay muchos casos de emprendedores que requieren ayuda en temas de emprendimiento. ¿Cómo montar su empresa?, ¿De qué forma financiarse? y ¿Cómo promoverse? son algunas de las preguntas que surgen en este aspecto y necesitan de un experto que las responda.



La asesoría se cobra por horas y puede ir desde un análisis y elaboración de un plan, hasta el acompañamiento en la ejecución del mismo. En algunas ocasiones será necesario reunirse con el cliente, pero, en general, el trabajo se puede realizar por medio de videoconferencias o por teléfono, además de coordinar vía correo electrónico.

Locutor

Lo primero que un locutor debe tener en cuenta es grabar un audio de calidad, y eso se logra con un micrófono apropiado. Foto: 123RF

Locutar audios para presentaciones, material educativo, traducciones y otros productos de audio y video es un servicio que se puede prestar muy fácilmente desde el hogar.Se debe tener conocimientos sobre locución y un buen equipo de grabación. Además, si el aspirante al trabajo sabe editar audio en programas como será un 'plus' para el cliente.

Life coach o consejero personal

Este es un servicio que se puede ofrecer si se tiene conocimientos en el área de la psicología o coaching personal. Es un servicio que se puede prestar por medio de videoconferencias o agendar una cita para que la persona visite el lugar de residencia.Entre los trabajos desde casa que puedes se pueden hacer, este brinda mucha satisfacción personal al poder ayudar a otros y está cobrando mucha importancia actualmente.

Elaboración de renders y planos

Se necesitan estudios en dibujo técnico, arquitectura, diseño 3D o saber utilizar programas de diseño (como Autocad o similares). Esta es una buena oportunidad porque la realización de planos o 'renders' no es un trabajo muy conocido.



Aunque es un trabajo en el que se requiere software especializado, es una área con poca competencia por su nivel de complejidad técnica, valorizando aún más esta función específica en el área del diseño.



Muchas personas requieren 'renders' o planos para todo tipo de proyectos, desde diseño de piezas hasta remodelación de viviendas u oficinas. Lo mejor es que este trabajo se puede realizar prácticamente online si se tienen las dimensiones de la pieza o terreno sobre el cual se diseñará, y por supuesto un buen equipo de trabajo.

Tendencias EL TIEMPO