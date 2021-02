Maluma y los cantantes con las exigencias más absurdas en Viña del Mar

La fama, el cariño que reciben del público y la cantidad de dinero que a veces pueden obtener en poco tiempo provocan todo tipo de efectos en los artistas musicales. Una de las reacciones más curiosas es la extravagancia.



Claro, algunos podrían señalar que deben aprovechar su 'cuarto de hora': tal vez no puedan encontrar quién cumpla sus caprichos toda la vida. Para otras personas, esto simplemente puede ser un comportamiento vanidoso. Hay quienes a pesar de su fama mantienen un carácter humilde y una vida sobria.



Un recuento que hizo el medio de comunicación chileno, 'BioBiochile' se enfoca, por el contrario, en algunos de los pedidos más extraños e incluso absurdos que hicieron algunos artistas cuando participaron en el renombrado Festival de Viña del Mar, que se realiza en febrero en esa ciudad, pero que este año fue suspendido.



Le contamos cuáles son algunos de los caprichos que tuvieron estos músicos, quienes dieron de qué hablar en Chile.



Maluma

Maluma es actualmente uno de los artistas urbanos más reconocidos de Colombia. Foto: Instagram: @maluma

De acuerdo con el canal 'Tvn', Maluma llegó a Chile con otros nueve acompañantes, entre los que se encontraban su mamá y su hermana, por lo cual su estadía no fue en un hotel, sino en una casa. La lujosa propiedad contaba con más de 1.000 metros cuadrados.



Tenía estrictas medidas de seguridad, cables de electricidad, rejas y vigilancia constante. No obstante, no estaba suficientemente aislada, algo que no le gustó a Maluma. Los fanáticos lo visitaron y eso, al parecer, le causó molestias.



Además, el reguetonero llevó consigo a un chef profesional, pues se sabe que tiene un gran gusto por la gastronomía exquisita. Según medios chilenos, esta persona debía estar disponible 24 horas.



Luis Miguel

El artista es conocido por su impresionante voz y también por sus peculiares exigencias a la hora de presentarse. Foto: EFE

En 2012, Luis Miguel fue invitado a participar en la edición de ese año del festival. En su momento causó todo tipo de comentarios en la prensa y en el público, pues se conoció que hizo una exigencia bastante extraña: pidió 120 toallas blancas y solo utilizó tres.



De acuerdo con la información compartida en ese entonces por la agencia 'EFE', Luis Miguel también solicitó que nadie se encontrara con él tras bambalinas y exigió no ser interrumpido mientras se presentaba, algo común en ese festival. Dos peticiones que, no obstante, fueron un poco más entendibles para un artista de su talla.



Morrissey

(¿Nos lee desde la app? Vea la foto aquí).



Según 'EFE', el exmiembro de la reconocida banda británica 'The Smiths' sorprendió por su comportamiento, que también fue noticia en 2012. Al igual que Luis Miguel solicitó no ser interrumpido, lo que molestó a los jurados del certamen e hizo que muchos de ellos se fueran antes de tiempo.



Pidió que su camerino fuera cubierto con toallas blancas e hizo que todo el personal de la Quinta Vergara, el recinto donde generalmente se lleva a cabo el Festival, permaneciera encerrado, pues aseguró que no quería cruzarse con nadie.



Adicionalmente, exigió que no se sirviera, ni se consumiera carne frente a él. El personal tampoco podía llevar prendas hechas con animales, a pedido del británico.

Marc Anthony

En la actualidad Marc Anthony tiene 52 años. Foto: Diego Santacruz / EL TIEMPO

Según, 'BioBiochile', el salsero estadounidense ha estado invitado en tres oportunidades al Festival de Viña del Mar. En 2012, por ejemplo, solicitó estar en un espacio con paredes blancas y que le dieran 20 toallas negras. También pidió una botella de vino que costaba cerca de un millón de pesos colombianos.



Al igual que otros artistas, requería que no hubiera personas en los pasillos de la Quinta Vergara cuando él estuviera transitando por allí.



Alejandro Sanz

Alejandro Sanz, durante su presentación en el Grammy Latino. Foto: EFE

Sánz también fue reconocido por sus extravagancias en el festival. En 2016, arribó a Chile con 53 personas más, que hacían parte de su equipo, de acuerdo con información del medio 'La Tercera'.



Al parecer, es uno de los artistas que más acompañantes han llevado al evento, que fue suspendido este 2021 debido a la crisis del nuevo coronavirus.

