Conozca la poderosa oración a Jesús para abrir los caminos en el día

Hay momentos en los que la vida se puede tornar en momentos difíciles y siente que el mundo no se alinea con lo que quiere. Puede llegar a sentirse preocupado y frustrado. Para la iglesia católica, existe un poderoso rezo para abrir los caminos con mucha fe que puede poner en práctica.

Oración para abrir los caminos

El acto de rezar en la iglesia o con la familia es considerado por la iglesia una tradición que une a los creyentes con Dios. Por eso, existen varias plegarias con diferentes propósitos para pedir a la divinidad las metas o peticiones que quiere que se hagan realidad.

Además, estas súplicas son una forma de pedir auxilio por situaciones particulares o encrucijadas que hay en la vida, según el portal 'Hozana'.



Esa misma página compartió el poderoso rezo que puede realizar en momentos difíciles en los que necesita claridad. A continuación, dicho texto completo.

Solicito a los 7 arcángeles, representantes de Dios, tanto en el cielo, como en la tierra, que acudan ante mis plegarias y vengan en mi auxilio.



Que me ayuden, en esta encrucijada, a abrir caminos donde pueda salir de este bloqueo. Me siento agobiado, no veo salida, me siento preocupado porque no veo oportunidades, ni caminos dispuestos para mí.



Por eso, acudo fielmente a mis 7 arcángeles, para que vengan en mi santo auxilio.



Amén.

Oración para abrir caminos y eliminar toda atadura



Padre todopoderoso, hoy te busco para implorar que me regales tu sagrada bendición.



Haz que la buena suerte y la prosperidad lleguen a mi vida.



Permite que mis caminos se abran para que encuentre la abundancia y la fortuna.



Rompe cualquier atadura que me esté causando dolor y sálvame para que no sea víctima de la escasez.



Amén.

Oración a San Jorge para abrir caminos a la abundancia

Adorado San Jorge, tú que has luchado y que has sido mártir fiel de la fe, tú que eres bondadoso y caritativo, tú que has sido campeón ante las fuerzas malignas, hoy acudo ante ti para solicitarte tu apoyo y tu ayuda.



Permite que se abran nuevos caminos, pero primero libérame de estas ataduras que me oprimen.



No permitas que siga estando amordazado, concédeme tranquilidad, libertad y paz para poder caminar tranquilo ante los caminos que me has abierto, para poder disfrutar de la gloria que me das.



Te lo ruego encarecidamente, escúchame bendito San Jorge.



Amén.

Oración a la sangre de Cristo para comenzar el día

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO