Conozca la oración qué el papa Francisco escribió antes de ser sumo pontífice

El 13 de diciembre de 1969 marcó un precedente en la vida de Jorge Mario Bergoglio, hoy conocido como el papa Francisco, cuando recibió la ordenación sacerdotal en Córdoba, Argentina, según 'Aci Prensa'.

A 54 años de estar al servicio de su comunidad y dedicado a realizar actos religiosos, el pontífice vivió un momento que marcó su vida. Según el libro 'El Jesuita', el Papa descubrió su vocación al sacerdocio mientras estaba a punto de celebrar el Día de Primavera.

Por esta razón, un día como hoy, fue elegido en su oficio de mano del entonces Arzobispo el Monseñor Ramón José Castellano.

Hace 54 años, el pontífice recibió la ordenación sacerdotal. Foto: EFE

Esta es la oración que el Papa escribió antes de ser pontífice

El papa Francisco escribió una oración antes de ser sumo pontífice que muchos no conocen. El escrito fue revelado por el diario 'Avvenire' y dejó ver el texto escrito por Jorge Mario Bergoglio en su juventud.

El sitio 'Aci Prensa' recopiló del documento. A continuación, la plegaria completa:

Esta es la plegaria del papa Francisco. Foto: iStock

Quiero creer en Dios padre, que me ama como un hijo, y en Jesús, el señor, que me infundió su espíritu en mi vida para hacerme sonreír y llevarme así al reino eterno de vida.

Creo en la Iglesia.



Creo que en la historia, que fue traspasada por la mirada de amor de Dios y en el día de la primavera, 21 de septiembre, me salió al encuentro para invitarme a seguirle.



Creo en mi dolor, infecundo por el egoísmo, en el que me refugio.



Creo en la mezquindad de mi alma que buscar tragar sin dar, sin dar.



Creo que los demás son buenos y que debo amarlos sin temor y sin traicionarlos nunca buscando una seguridad para mí.



Creo en la vida religiosa.



Creo que quiero amar mucho.



Creo en la muerte cotidiana, quemante, a la que huyo, pero que me sonríe invitándome a aceptarla.



Creo en la paciencia de Dios, acogedora, buena, como una noche de verano.

