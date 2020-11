Así ocurrió el vergonzoso episodio de la foto del cuerpo de Maradona

Las fotos de tres hombres junto al cadáver de Diego Armando Maradona han causado indignación en Argentina. Diego Molina, Claudio Fernández y su hijo, Ismael, de 18 años, son los protagonistas de las fotografías.



El amigo y abogado de Maradona, Matias Morla, fue uno de los primeros en denunciar el acto, que calificó como “cobarde”, asegurando que no descansará hasta que paguen las consecuencias.



Ante lo sucedido, los encargados de la funeraria familiar Sepelios Pinier han dicho que los involucrados en el escándalo no trabajan directamente con ellos, sino que son miembros de una empresa de ambulancias que tercerizaron para el servicio.



"No eran empleados nuestros. Los contratamos para llevar los materiales para la capilla ardiente, como los pedestales y atriles (...) Como eran muchos objetos pesados contratamos esta gente para llevar los materiales en otro vehículo y no dañar el cajón", dijo al medio argentino ‘La Nación’ Matías Picón, uno de los empresarios que dirige Pinier.



Picón hizo un recuento corto sobre cómo sucedieron los hechos, resaltando que todo pasó en un lapso de “dos minutos”, en los que Molina, Fernández y su hijo se “quedaron solos”.



“El cuerpo lo preparamos entre tres de los cuatro hermanos que estamos en la empresa junto a mi papá”, contó el hombre.



Cuando el cadáver estaba listo, los hermanos salieron de la sala velatoria para hablar con la policía y coordinar el traslado del cuerpo del astro a la Casa Rosada (la casa de Gobierno en Argentina).



“Fue allí cuando estas personas se sacaron las fotos. Fueron dos minutos en los que estuvieron solos. Ocurrió en la sala en donde fuimos a vestir el cuerpo", sostuvo.



Lo primero que hicieron al ver las imágenes fue llorar, pues “tenemos muy buena reputación porque somos muy educados y le dedicamos la vida a nuestro trabajo (...) Mi hermano Diego, que es el dueño, está en su casa devastado. No sabemos qué hacer".



El entrevistado también contó que no pudieron hablar con las tres personas que aparecen en las fotos: "Apagaron los celulares. Incluso fuimos a sus casas a hablar personalmente, pero no aparecen. Fuimos a decirles que les podían hacer juicio a ellos y a nosotros. Pero no había nadie. No aparecen".



La funeraria le ha pedido perdón a la familia Maradona. Picón relató al medio argentino que habló con Claudia Villafañe, la primera esposa del ídolo, quien explotó tras enterarse de la viralización de las imágenes.



"La llamé porque es lo que corresponde. Ella estaba muy enojada, me dijo que esto nunca tendría que haber pasado, que es la foto que no querían", relató, añadiendo que, aunque “estaba furiosa”, le ordenó terminar con el servicio “tal como estaba previsto: buscar el cuerpo a las 4:00 y trasladarlo al cementerio de Bella Vista".



Claudio Fernández, uno de los hombres que se tomó la foto junto al féretro de Maradona, explicó en una entrevista con ‘Radio 10’, de Argentina, que un tercero les tomó la foto a él y a su hijo y que no lo hicieron de manera intencional.



También desligó a los Pinier de lo sucedido. "Tampoco tienen la culpa ellos. Les saco responsabilidad. Ya habíamos trabajado con la familia Maradona y Villafañe, jamás habíamos tenido ningún problema".



Tendencias EL TIEMPO