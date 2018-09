Pistas sobre el nuevo amor de Ariadna Gutiérrez

El video de un beso entre la exseñorita Colombia Ariadna Gutiérrez y el DJ francés Cedric Gervais parece ser la prueba de un nuevo romance de la modelo.

Los seguidores de ambas personalidades ya venían siguiéndole la pista a la posible relación, en vista de que tanto Ariadna Gutiérrez como Gervais habían subido en sus redes sociales fotos que insinuaban que estaban saliendo.

Gervais, nacido en Marsella (Francia), tiene 39 años y trabaja en las mezclas musicales desde que tenía 13 años y a los 15 ya era DJ residente de un famoso club parisino.



El artista, ahora radicado en Estados Unidos, tiene una carrear discográfica que data del 2006, con éxitos como 'Spirit in My Life' o 'U Don't Even Know Us', así como las cancione 'Molly'. Además ha fundado dos sellos discogra´ficos y ha incursionado en la actuación al lado de figuras del cine como Mark Wahlberg y Dwayne Johnson. Una de sus canciones más recordadas es 'Summertime Sadness', de Lana del Rey.



Es él el hombre al que en una de las fotografías conjuntas, Ariadna Gutiérrez llama "my cowbow" (mi vaquero). Una expresión que él DJ contestó con la frase: "Todo vaquero necesita una vaquera".

