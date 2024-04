‘Síndrome del hombre lobo’: condición médica que padece el bebé más peludo del mundo

hipertricosis, también conocida como En Apayao, Filipinas, una mujer llamada Alma tuvo un bebé con un aspecto poco común, puesto que el pequeño nació con una cabellera abundante, unas patillas y algunos parches de pelo negro en su rostro, esta condición recibe el nombre de, también conocida como ‘síndrome del hombre lobo ’.

Esta enfermedad se caracteriza por el crecimiento de pelo, tanto en cantidad como grosor, en lugares del cuerpo en los que no suelen aparecer, esto se considera solo como un problema estético, ya que no presenta ningún riesgo para la salud, puede afectar tanto a hombres como a mujeres, según el seguro de salud Sanitas de España.

La madre de Jaren Gamongan, pensó que la condición del pequeño había sido producto de una maldición que creía pudo recibir después de que se comió a un gato salvaje mientras estuvo embarazada del menor de edad, de acuerdo con el diario ‘The Sun’.

Alma explicó que durante su etapa de gestación sintió antojos incontrolables de consumir gatos monteses, cabe destacar que en ese país se considera como un plato exótico y que se origina de la región montañosa en la que vive.

Según lo que la madre de Jaren Gamongan le contó al medio mencionado, ella se dirigió a la casa de algunos de sus amigos del pueblo para buscar un felino negro, al encontrarlo lo condimentó con algunas hiervas y lo cocinó, la mujer expresó que se arrepintió de comerlo cuando nació su hijo.

La madre se preocupa por el futuro de su pequeño



Los vecinos de Alma y su hijo no fueron de mucha ayuda, puesto que continuaron convenciendo a la mujer de que la apariencia física de su bebé se debía a una maldición, pero Alma decidió consultar a varios médicos que le dieron el diagnóstico de hipertricosis, de acuerdo con ‘The Sun’.

La madre le expresó al medio mencionado que se preocupa por el futuro de su hijo, ya que no quiere que su apariencia física represente un desafío para su crecimiento y desarrollo en la escuela.

"Me preocupo mucho por él cuando llegue el momento de ir a la escuela, podría ser intimidado por ser diferente. Me culpé cuando nació por los antojos que tenía, me sentí muy culpable. Pero recientemente los médicos me dijeron que no estaba relacionado”, dijo la mamá de Jaren Gamongan.

La dermatóloga Dra. Ravelinda Soriano Pérez explicó lo siguiente: "Creemos que se trata de una enfermedad hereditaria, pero es muy rara, una entre mil millones de personas podría padecerla". Por el momento lo único que pueden hacer es someter al bebé a un tratamiento de depilación láser, puesto que no hay otros métodos.

Por tal motivo, Alma está pidiendo ayuda para pagar el procedimiento de diez sesiones, cada una le costaría 2.500 pesos filipinos, es decir, 169.405 pesos colombianos. "Estoy muy agradecida a quienes ya nos ayudaron. Espero que mi hijo pueda tener una mejor oportunidad en la vida con su ayuda", dijo la mujer.

La sorprendente historia de Lalit, el niño con 'síndrome del hombre lobo' | El Tiempo



Más noticias en EL TIEMPO

LEIDY ESTEFANIA RICO ARBOLEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO