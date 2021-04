La historia de la empleada que demandó a Google y ganó

Una joven licenciada en Historia ha hecho literalmente historia en contra de Google. Así lo dio a conocer 'BBC News', al revelar cómo Shanon Wait fue la encargada de doblegar al gigante tecnológico luego de una serie de sucesos en los que una simple botella, desencadenó un litigio.



De acuerdo con 'BBC News', luego de culminar su licenciatura en Historia en 2018, Wait empezó a trabajar como contratista para Modis, un empresa que le presta servicios a Google en un centro de datos en Carolina del Sur.



Su cargo incluía labores como reparar servidores, cambiar discos duros, placas base, e incluso, levantar baterías pesadas de hasta 13,6 kilogramos cada una. Su salario: US$ 15 la hora (un poco más de 54.000 pesos) según le reveló la joven a 'BBC News'.



Su malestar con Google empezó a gestarse después del inicio de la pandemia, pues el trabajo aumentó considerablemente. Pero para mayo de 2020, el gigante anunció que iba a otorgar bonos a todos los empleados, incluidos los contratistas.



"Llegó el momento en el que supuestamente íbamos a recibir el bono y no aparecía en nuestras cuentas bancarias. Empezamos a preocuparnos, ya sabes, decíamos 'de verdad me vendría bien ese dinero extra'", le dijo Wait a 'BBC'.



Esto generó conversaciones entre los empleados, quienes hablaban sobre los bonos y las cantidades a las cuales tenían derecho. Fue entonces, según relató la joven a ‘BBC’, que sus jefes les decían que no podían hablar sobre el tema.



Incluso, según revela el medio, Shanon recibió un mensaje de uno de sus jefes en el que decía: “nunca está bien hablar de la compensación con tus colegas”.



Después, la joven recibió el bono, pero su desilusión se hizo mayor cuando en lugar de recibir un trabajo de tiempo completo en Google recibió un contrato de personal temporal, que apunta a que nunca va a ser de término indefinido, por más que lo intente.



La botella

El gigante tecnológico admitió ser un empleador conjunto de personal contratista. Foto: Hayoung Jeon / EFE

Pero el hecho que detonó la demanda fue mucho más simple de lo que se cree. Wait cuenta que en los centros de datos hace mucho calor y Google le dio una botella de agua que ya estaba abierta (rota). Lo mismo le sucedió a un colega que se encontraba con ella, pero al que sí le cambiaron el envase. A ella no.



Desilusionada, se fue a su casa y escribió un post en su cuenta de Facebook que hablaba sobre la situación: "Mi empleador nos dijo a quienes levantamos objetos pesados y hacemos trabajo manual, que si perdemos nuestra botella de agua o la tapa de nuestra agua, no la reemplazarán durante una pandemia, pero pueden tomar descansos adicionales para ir a buscar agua. Así que quédate sediento y feliz de tener un trabajo”.



"Al día siguiente, estaba en el trabajo y me llamaron a una sala de reuniones con prácticamente todos los jefes presentes. Me dijeron que mi publicación de Facebook rompía el acuerdo de confidencialidad, que yo era un riesgo de seguridad y que tenía que entregar mi pase y mi computadora de inmediato y ser acompañada a la salida", relató Wait a BBC.



El Sindicato de Trabajadores de Alphabet (la empresa matriz de Google) se enteró y asumió su caso. En febrero de este año presentaron dos demandas en su nombre bajo el amparo de las leyes contra prácticas laborales injustas: una por despido ilegal y otra por no poder hablar de su salario.



Finalmente, la suspensión de Shanon se canceló y Google firmó un documento en el cual dice que sus empleados “tienen derecho a hablar sobre sus salarios y condiciones laborales”.



Con esta historia, sin lugar a dudas se cae un poco el concepto de que las oficinas de Google son llenas de color, juego y creatividad y lo pone en la tela de los gigantes tecnológicos que ofrecerían condiciones laborales poco dignas.



