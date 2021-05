Andrea Muñoz, la caleña que actuará con Brad Pitt en Hollywood

Recientemente se dio a conocer que la actriz colombiana Andrea Muñoz hará parte del elenco de la película ‘Bullet Train’, la cual también contará con la participación de estrellas de Hollywood como Brad Pitt, Lady Gaga, Sandra Bullock y Bad Bunny, cantante de música urbana.



¿Pero, cuál es la historia de Andrea Muñoz?



Aquí le contamos.

(Siga leyendo: Maddox, hijo de Brad Pitt, testifica en contra de su padre).

Comienzos

En entrevista con la emisora ‘W Radio’, Muñoz habló sobre cómo inició su gusto por la actuación y también se refirió sobre sus estudios universitarios.



“Desde pequeña me gustaba la actuación, pero nunca se lo dije a nadie (...) yo soy psicóloga de la Universidad Javerina de Cali, pero decidí que quería dedicarme a la actuación y empecé a buscar academias”, comentó la actriz.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

A pesar de tener muy claro su objetivo en términos laborales, en un momento de su vida Muñoz participó en el Reinado de Señorita Valle y luego la llamaron para representar a Colombia en el curso de belleza Miss Panamerican International.



“Me llamaron y me dijeron que debía viajar a la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos). Cuando llegué, me di cuenta que esta era la ciudad ideal para desarrollar mi carrera actoral tanto a nivel académico como profesionalmente”, mencionó Muñoz.



Entonces, Muñoz tomó la decisión de quedarse a vivir en esa ciudad de Estados Unidos para perseguir su sueño.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).



(Le puede interesar: ¿Brad Pitt habría sido violento con Angelina Jolie o sus hijos?).

La oportunidad de su vida

En declaraciones para el medio previamente citado, Muñoz aseguró que no es fácil ser actriz en Los Ángeles y afirmó que realizó muchas solicitudes a diferentes agencias para conseguir a un representante.



“Ser actriz en Los Ángeles es una de las cosas más difíciles que hay (...) antes de culminar mis estudios en actuación, me recomendaron en la universidad que buscara un representante si realmente quería audicionar para hacer parte de grandes producciones. Después de mandar muchos correos, por fin encontré a una agencia que le llamó la atención mi trabajo y empecé a audicionar”, relató la actriz.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Al principio, la actriz solamente fue llamada para producciones pequeñas o comerciales de televisión, pero las cosas cambiaron en septiembre del año pasado.



“Ese mes me llegó una audición y cuando busqué el nombre del proyecto me di cuenta que Brad Pítt iba a ser parte del elenco (...) yo tenía muy claro que la competencia sería muy dura, pero igualmente hice la audición. Pasaron dos semanas y no me llamaron, pero luego me llamó mi agente y me dijo que había recibido una oferta por parte de la agencia para la que hice la audición”, comentó la colombiana.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

Finalmente, Muñoz dijo que el largometraje se estrenará a mediados del 2022 y que la productora de la película quiere hacer una ‘premiere’ para el lanzamiento.



Con esto, Andrea Muñoz se une a la lista de otras actrices colombianas que han tenido participación en producciones estadounidenses como Sofía Vergara y Natalia Reyes.

(¿Nos lee desde la app EL TIEMPO? aquí puede ver la publicación).

(Le recomendamos: Los traumas que estas oscuras películas dejaron en sus protagonistas).



(Lea también: La bienvenida viral de ‘Mi pobre angelito’ a su hijo).



Tendencias EL TIEMPO