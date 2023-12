Conozca a Caitlin O'Connor, la nueva novia de Joe Manganiello

Joe Manganiello debutó en la alfombra roja de la fundación 'Children of Armenia Fund' el pasado 9 de diciembre junto a su nueva novia, la influencer Caitilin O'Connor. Una aparición que sorprendió tanto a la farándula de Hollywood como a sus seguidores, que no esperaban que entablara una relación tan rápida, luego de su reciente separación con Sofía Vergara.

Tras siete años de matrimonio, la célebre pareja anunció en julio que decidía finalizar su unión por mutuo acuerdo, después de haber sido uno de los romances más estables del entretenimiento y manifestar que fue una determinación difícil de tomar.



(Le puede interesar: Revelan por qué se divorciaron Sofía Vergara y Joe Manganiello: 'es un niño grande').



Así mismo, solicitaron que este nuevo camino que emprendían por separado fuese tratado con respecto y privacidad, ya que cada uno había asumido el asunto con consideración y reserva.



“Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y que cuidan mucho el uno del otro, les pedimos educadamente que respeten nuestra privacidad en estos tiempos en los que atravesamos una nueva fase de nuestras vidas”, señalaron en un comunicado.



Ahora, seis meses después, el actor reaparece ante las cámaras con una nueva compañía, luego de confirmar los rumores sobre un nuevo noviazgo con una modelo de norteamericana a la que le lleva 13 años de diferencia.

¿Quién es Caitilin O' Connor?

La nueva novia del actor no comparte el mundo de la actuación de manera directa con la celebridad, pero sí tiene varios intereses en el mismo, pues hace distintas actividades relacionadas con la cámara y las artes escénicas.



O' Connor es una bailarina y artista nacida de los Ángeles, que desde pequeña se interesó por el mundo de las artes, tanto así que durante su licenciatura en inglés en la Universidad de California se especializó en teatro, según la revista 'People'.

Así mismo, la estadounidense es muy activa en su cuenta de Instagram y demás redes sociales, ya que es la embajadora de distinguidas marcas americanas especializadas en el cuidado de la piel, así como de algunas prendas de ropa.



(Lea también: Ex de Sofía Vergara ya tendría un nuevo amor: esta es la actriz con la que estaría saliendo).



En cuanto a la televisión, la modelo también ha incursionado como reportera en varios eventos y premiaciones como el 'ESPYs Game on Gala', o la premier de varias películas en las que entrevista al elenco y sus demás asistentes.

De igual manera, ha demostrado sus dotes ante la pantalla chica interpretando el papel de Dyan Cannon, la recordada actriz norteamericana en la serie 'Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty' en HBO.



Sin duda, Mangianello no sale del mundo del espectáculo al contraer una nueva pareja que también está inmersa en su entorno cinematográfico, y se encuentra emprendiendo su camino en la actuación.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias