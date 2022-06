El peleador de artes marciales mixtas (MMA) Conor McGregor, ha sabido hacerse fama no solo por sus acciones dentro de la jaula, sino también fuera de ella. Protagonista de varios escándalos, también es reconocido por su estilo de vida ostentosa, respaldado por el hecho de ser uno de los deportistas mejor pagados en los últimos años.



De ahí que, ahora, el irlandés expresara su nueva ambición: convertirse en multimillonario cuando cumpla 35 años. La cuestión es que está a solo dos años de dicha fecha.



De acuerdo con el diario 'The Irish Mirror', en medio de una rueda de preguntas organizada con sus fanáticos, surgió la duda de uno de ellos con respecto a sus metas económicas.



McGregor fue tajante. Su propósito es ser multimillonario, para lo cual señaló que tiene ya definido un plan para lograrlo, a pesar de estar fuera de acción luego de sufrir una dolorosa fractura de tibia durante su última pelea contra Dustin Poirer en UFC 264, hace un poco menos de un año.



¿Pero cómo lo conseguirá, y más sabiendo que admitió que actualmente su patrimonio es de alrededor de 100 millones de dólares? Lo primero que hay que tener en cuenta es que, si bien sus últimas peleas han mostrado que está lejos de su mejor nivel deportivo, aún así continúa siendo uno de los mayores atractivos de la UFC y, por lo tanto, por cada pelea recibe millonarias sumas de dinero.



Pero esta no es su única fuente de ingresos. De hecho, cuenta con diferentes negocios que le representan importantes ingresos. Por un lado, y siendo su principal activo, se encuentra Proper No. Twelve, su marca de whisky.



Adicionalmente, tiene su propia marca de ropa, así como diferentes inversiones en bolsa. Sin embargo, lograr multiplicar por 10 su patrimonio no luce nada sencillo. Habrá que esperar un par de años para ver si 'The Notorious', como es conocido, cumplió con su meta.

