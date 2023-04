Patricia Salazar se encontraba corriendo por el sendero Peekaboo en el Parque Nacional Bryce Canyon, ubicado en Utah (Estados Unidos), cuando vio a Aaron Toro haciendo lo propio. Su agilidad la sorprendió por completo, al punto de que no lo pensó dos veces para lanzar un intrépido comentario y atraer su atención.



“¿Tratas de ser el más rápido en el camino?”, le gritó la mujer, quien decidió contar su historia de amor a ‘CNN Travel’. Aaron se alejó y Patricia pensó que no lo volvería a ver -él, casualmente, también tuvo el mismo presentimiento-, pero sí lo hizo, unos cuantos minutos después por el mismo camino.

En esta oportunidad, Patricia decidió ser mucho más osada. Sin nada que perder, le preguntó si estaba soltero y, luego de que el hombre contestó afirmativamente a su duda, le ofreció su número telefónico.



Al salir del parque, Aaron la volvió a ver y quiso hablar con ella nuevamente.



“Empezamos a hablar y fue una muy buena conversación. Ambos estábamos entrenando para carreras similares al mismo tiempo. Obviamente, se veía que era una gran persona. Estaba fuera de mi alcance, así que me sorprendió bastante que me hablara”, relató el hombre al medio citado anteriormente, que recogió originalmente la historia.

(Lea también: Lo conoció en TikTok, pasaron las vacaciones juntos y ahora se van a casar).

Facebook Twitter Linkedin

Patricia y Aaron se conocieron practicando senderismo. Desde ese momento, fueron inseparables. Foto: iStock

Luego de esto, su relación fue viento en popa: Aaron invitó a Patricia a pasar un rato con su familia y, al día siguiente, estaban recorriendo el Fairyland Loop, otro sendero famoso. La mujer le extendió una invitación para emprender más aventuras en Utah, pero se topó con que el sujeto tenía que se iría pronto a un despliegue, como parte de su puesto en la milicia estadounidense.



Antes de que Aaron tuviese que partir, la pareja aprovechó el tiempo para visitar a la familia de Patricia y para tener conversaciones sobre su futuro. Desde un inicio, pusieron sobre la mesa tanto sus aspiraciones como sus expectativas sobre la relación.

(Siga leyendo: Conoció al amor de su vida durante una discusión en una publicación de Facebook).

Cuando llegó la hora del despliegue, la decisión estaba tomada: llevarían su romance a distancia. Todo era amor, videollamadas y escenas propias del enamoramiento hasta que una desafortunada noticia llegó a sus vidas: Patricia tenía cáncer de cuello uterino en etapa 2.



Mientras su enamorado se encontraba a cientos de kilómetros de distancia, en África, Patricia soltó su diagnóstico. De por sí, su camino hacia la recuperación iba a ser complejo, pero a la lista de noticias se sumó que no podría tener hijos biológicos.



El militar, lejos de querer poner fin a la relación, apoyó a la mujer en el proceso. “Él estaba allí todos los días para mí y, no bromeo, hubo noches en las que lloré hasta dormir con él por teléfono, en FaceTime”, relató Patricia a ‘CNN’.



Patricia tuvo que someterse a una histerectomía. No llevaba más de nueve días de recuperación cuando Aaron le pidió matrimonio, arrodillado en la sala del hospital. “¡Sí!” fue la eufórica y contundente respuesta que obtuvo el hombre aquel día.

Facebook Twitter Linkedin

La mujer tuvo que someterse a una histerectomía, una operación para extraer el útero. Foto: iStock

(De interés: Se enamoraron, padecieron el mismo tipo de cáncer y ahora planean casarse).

Aaron y Patricia se casaron en septiembre de 2022. Aunque él no ha terminado el despliegue y ella aún se encuentra en remisión, su amor se encuentra más fortalecido que nunca. Ahora, a poco menos de dos años de haber coincidido, lo único que les queda es mirar hacia el futuro.

Más noticias en EL TIEMPO

Comediante Jhovanoty no pudo ingresar a Aruba por migración

Video: enfermera es mordida por un tiburón de más de 200 libras mientras bucea

Con inteligencia artificial crean modelos de OnlyFans 'perfectas'

VALERIA CASTRO VALENCIA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO