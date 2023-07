En redes sociales ha circulado un video que ha conmovido a varios internautas, pues se puede ver el reencuentro entre una madre y su hijo que se encontraba en situación de calle. Esta corta grabación ha acusado alegría y nostalgia en los usuarios de las redes, quienes han destacado lo grande que es el amor de una mamá.

La conmovedora escena fue grabada por un ciudadano que se encontraba estacionado en la calle. Esta persona no dudó en registrar la situación que estaba ocurriendo al frente de él y logró captar todo el encuentro entre madre e hijo.



El clip comienza con ellos dos abrazados, luego la señora, asombrada, lo toma del rostro, pues a pesar del deterioro logró reconocerlo. “Dios me escuchó al encontrarlo, papito mío, mi amor”, se escucha decir a la madre desde el interior del carro.



Luego, entre llantos y sin soltar a su hijo, la madre le dice: “Ay, después de tanto sufrir por usted (…) donde lo vengo a encontrar, mi amor”.

Como era de esperarse, este momento no pudo evitar las miradas de las personas que pasaban frente a ellos, incluso, algunos transeúntes se detuvieron para presenciar este especial reencuentro.



Esta grabación, que se encuentra en Facebook, se ha vuelto bastante popular y hasta el momento ha logrado acumular más de 4.200 reproducciones y varios comentarios de los internautas, quienes han conversado sobre el amor de las madres y la dignificación de los habitantes de calle.



"El amor de una madre es increíble e incondicional"; "Señor mío, tanto dolor, tanta miseria, tanto sufrimiento. Ojalá hubiera entidades para ayudar a esta gente en condiciones de calle, algunos están ahí por vicio, otros por qué se quedaron sin trabajo y no tuvieron apoyo y otros más por muchas razones que quizás se pudieran evitar si hubiera más apoyo del estado en educación", se lee en los comentarios.

Motociclistas ofrecen chocolate a habitantes de calle

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

